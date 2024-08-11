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喝手搖飲吃到小蜥蜴 醫：想到就恐怖更曝兩大細菌風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台中一名女子昨天到飲料店買珍珠紅茶喝，咬斷飲料中小蜥蜴，只剩半截。取自Line群組
台中一名女子昨天到飲料店買珍珠紅茶喝，咬斷飲料中小蜥蜴，只剩半截。取自Line群組

台中一名女子昨天到海線地區買飲料，咬珍珠紅茶的珍珠時，竟咬到飲料中有小蜥蜴，她在Line群組貼照片說，「剛剛購買珍珠紅茶，吃到小蜥蜴了，且咔喳一聲」，悲劇是下半身可能被她吞了；群友看到照片也被嚇到，都說噁心，太誇張，有人勸她就醫檢查，而業者獲知後昨天已陪同就醫。

最近食安問題屢見不鮮，手搖飲中不只是小蜥蜴，還有蟑螂，甚至有民眾在購買的便當中發現壁虎等。開業消化內科醫師方冠傑說，喝手搖飲吃到小蜥蜴，「真的是很恐怖」，而蟑螂、蜥蜴、壁虎等身上可能帶有許多細菌，較為常見的是大腸桿菌、沙門氏菌等，一旦汙染食物、飲料被不知情的民眾吃下肚，恐罹患急性腸胃炎

急性腸胃炎症狀包括發燒、畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹等。方冠傑說，日前收治一名30多歲男性，就醫前一天腹瀉達10多次，因腹瀉嚴重不得不就醫，診斷為急性腸胃炎，詢問男子發現，腹瀉前曾食用壽司，懷疑可能是吃進不潔食物所致，經藥物治療，腹瀉症狀已緩解。但如果民眾為急性腸胃炎就醫，經服藥三天症狀仍未緩解，應盡速回診，或到大醫院接受治療。

夏季以來天氣炎熱，方冠傑說，門診中急性腸胃炎患者約增加二至三成，患者多是吃到不乾淨的食物，提醒民眾外食時，應注意店家環境是否清潔，尤其是許多手搖飲店煮好的茶、配料等為了放涼沒有加蓋，造成蟑螂、蜥蜴、壁虎等失足掉落，恐引起食安危機，當吃東西後，如果出現發燒、畏寒、上吐下瀉等急性腸胃炎症狀，應盡速就醫。

方冠傑提醒，民眾若在家中從冰箱拿食物出來吃，建議每次拿適量份量就好，其餘放回冰箱，避免食物在室溫下滋生細菌，引發腸胃炎不適。

腸胃炎 蜥蜴

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