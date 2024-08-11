郵差去年收1318張罰單比3年前增28.46％ 5違規行為曝

郵務士日曬雨淋投遞為日常情況，但審計部報告統計，郵務車輛交通違規逐年增加，去年連收1318張罰單，較3年前多28.46%，主要以闖紅燈、超速、未打方向燈等違規事項較多，中華郵政表示，已要求各郵局針對駕駛人異常行為提出改善方案。

根據審計部最新總決算審計報告指出，為響應綠能政策，中華郵政已購置電動車輛辦理郵務作業，並強化車輛管理，建置郵用車輛衛星定位管控系統及車務系統，但部分車輛使用效能欠佳，且交通違規案件逐年增加。

根據統計，中華郵政截至去年底，負責郵政業務的汽機車有1萬1167輛，其中配合政府綠色能源，已有54輛電動小型車及3241輛電動機車投入郵件遞送服務。

另為強化外勤人員安全駕駛行為，自2009年起導入「郵用車輛衛星定位管控系統」，建置車輛即時動態追蹤、駕駛行為管控及車輛異常狀況警示等功能，加強郵務車輛及駕駛管理。

審計部報告統計郵務車輛駕駛行為，發現每月因發生怠速、碰撞、失聯、逾時停留、熄火停車、急過彎、急減速、急加速及傾倒等行為，產生異常紀錄的車輛共有2248輛，其中台北郵局、高雄郵局、台中郵局、台北郵件處理中心及台南郵局等5個單位，有異常紀錄車輛均逾百輛，異常駕駛行為頻繁。

該報告也揭露，2020年至2023年郵政車輛發生交通違規情況，發現違規案件逐年增加，2020年違規總件數有1026件、2021年1094件，較2020年增加6.63％、2022年1180件，較2020年增加15.01件、2023年1318件，較2020年增加28.46％。

審計部表示，經檢視交通違規項目，多屬闖紅燈、超速、未依規定使用方向燈、不依標誌、標線及號誌行駛，以及紅燈右轉等駕駛行為，要求中華郵政公司檢討改善電動車輛使用效能，並研謀交通違規情況的因應措施。