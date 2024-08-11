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三颱共舞恐上演 專家曝「熱帶擾動還沒完」：本周繼續生成

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風瑪莉亞向北北西移動，預估明天可能登陸日本本州北部，另一個熱帶低氣壓昨晚8時形成，今天下半天到明天上半天有可能升級成輕颱山神，兩個颱風對台灣天氣沒有直接影響。擷取自中央氣象署網站
颱風瑪莉亞向北北西移動，預估明天可能登陸日本本州北部，另一個熱帶低氣壓昨晚8時形成，今天下半天到明天上半天有可能升級成輕颱山神，兩個颱風對台灣天氣沒有直接影響。擷取自中央氣象署網站

台灣東方海面大低壓邊緣，開始出現許多小低壓！氣象專家林德恩指出，目前西北太平洋海域有三個熱帶擾動，分別為前往日本瑪莉亞颱風、熱帶性低氣壓TD07，以及繼續苟延殘喘的熱帶擾動91W，恐上演「三颱共舞」。

林德恩在臉書《林老師氣象站》中指出，這次除了三個熱帶擾動恐上演「三颱共舞」外，據美國NCEP最新數值模式模擬結果預測，本周還會「再有」新的熱帶擾動生成。不過瑪莉亞颱風及TD07顯然都是哈日族，從一形成後，就都義無反顧、快奔東瀛，請要前往日本的民眾務必多加留意。

中央氣象署預報員林定宜今（11日）早指出，台灣東北方兩、三千公里海面上昨晚8點形成熱帶性低氣壓TD07，今天下半到明天上半天有可能升級成輕颱山神，朝日本本州北部移動。另外，颱風瑪莉亞在東京東南方，距台灣也有兩千多公里，向北北西移動，預估明天可能登陸日本本州北部，兩個颱風對台灣天氣沒有直接影響。

日本 氣象署 瑪莉亞颱風

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