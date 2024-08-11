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苗栗火車頭園區「雙迴旋展望塔地標」年底開放營運
由客委會投資興建，國土管理署及台鐵公司進行工程建設的苗栗火車頭園區，台鐵公司提早完成區內各項設施及經營規畫，包含轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等許多獨步全台的設計，所有設展將在點交後100天完成，預計年底前正式開放營運。
台鐵表示，苗栗火車頭園區自2020年初開始興建，原為台鐵局苗栗機務分著所轄鐵道文物展示館，擴大展示空間，總面積超過萬坪，其中工程基地範圍約5700坪、總樓地板面積約5900坪，商業面積約1000坪，同時融合在地客家特色風格，以及苗栗觀旅風貌，成為全國唯一兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。
台鐵公司董事長杜微，日前由中區營運處長李瑞欽、策展公司人員左楚浩、營運公司副總林靜怡等人陪同 ，現勘園區設施設備，並聽取推動進度簡報。杜微表示，苗栗火車頭園區鄰近苗栗車站，步行1分鐘即可抵達，公路交通也很便捷，北部及中部都會區民眾非常容易抵達，區位優勢明顯。
杜微指出，台鐵公司已提早完成區內各項設展及經營規畫，包含展示車輛、鐵路設備、歷史文物、美食空間、青創市集、地方產業、以及親子兒童等休憩空間，園內也有許多獨步全台的設計，例如轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。
杜微說，所有設展將在點交後100天內完成，預計在年底前正式開放營運，8月中旬，苗栗火車頭園區經營團隊也將拜會苗栗縣政府副縣長邱莉莉，希望園區能融入苗栗全境觀光發展，給民眾最好的體驗及服務。
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