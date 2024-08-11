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熱帶擾動持續發展 鄭明典：許多小低壓似2016年

中央社／ 台北11日電

氣象署表示，未來4週西北太平洋持續有熱帶擾動發展訊號。前氣象局鄭明典今天說，台灣東方海面大低壓帶邊緣開始出現許多小低壓，與2016年個案類似，當年季風環流範圍大，有足夠空間讓熱帶低壓存在。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣東方海面大低壓邊緣開始出現許多小低壓，讓他聯想到2016年的類似個案。

鄭明典並回顧自己在2016年8月時臉書文章，其中提到每隔幾年，夏季西北太平洋上，原本高壓位置偶爾會被大低壓環流取代，這種直徑超過2500公里的大低壓環流稱為季風環流（Monsoon Gyre）。

鄭明典說，2016年時的季風環流往東發展特別深入，是過去少見的情況，使得季風環流範圍更大，才有足夠空間讓這麼多熱帶性低氣壓存在。

根據中央氣象署天氣展望，預估未來2週台灣附近水氣偏多，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並可能有局部較大雨勢。

另外，氣象署表示，未來4週西北太平洋持續有熱帶擾動發展訊號，可隨時注意氣象署所發布最新預報資訊。

氣象局 氣象署 鄭明典

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