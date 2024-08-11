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苗栗火車頭園區兼容鐵道客家文化 年底前營運

中央社／ 台北11日電

台鐵今天指出，苗栗火車頭園區是台灣唯一兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區，總面積超過萬坪，未來將展示不少鐵道文物等，預計今年底前開放營運。

台鐵公司發布新聞稿表示，由客家委員會投資興建、國土管理署及台鐵進行工程建設的苗栗火車頭園區，即將交付台鐵營運。

台鐵指出，園區原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，經擴大展示空間，總面積超過萬坪，其中工程基地範圍約5700坪、總樓地板面積約5900坪，商業面積約1000坪，同時融合在地客家特色風格及苗栗觀旅風貌，成為全國唯一兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。

台鐵表示，區內各項設展及經營規劃包括展示車輛、鐵路設備、歷史文物、美食空間、青創市集、地方產業，以及親子兒童等休憩空間。

台鐵說，園內有許多獨步全台的設計，例如轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等，所有設展將在點交後100天內完成，預計年底前開放營運。

台鐵 客家文化 鐵道

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