雙颱共存？ 颱風山神今明恐生成 氣象署曝最新路徑、影響

繼颱風瑪莉亞之後，中央氣象署預報員林定宜上午指出，台灣東北方兩、三千公里海面上有一熱帶低氣壓昨晚八時形成，今天下半到明天上半天有可能升級成輕颱山神，朝日本本州北部移動。

林定宜指出，颱風瑪莉亞在東京東南方，距台灣也有兩千多公里，向北北西移動，預估明天可能登陸日本本州北部，兩個颱風對台灣天氣沒有直接影響。

但林定宜說，低壓帶環境由台灣附近延伸至日本南方海面，未來可能還會有熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察。

林定宜指出，目前處於大低壓區，吹西南風，未來一周中南部容易下雨，尤其這兩天西南風較強，中南部清晨到上午雨勢較大，午後各山區及近山區的平地有雷陣雨。

氣象署指出，未來一周台灣環境偏西到西南風，水氣較多，中南部清晨至上午及午後各地降雨機率高，白天沒下雨時仍感受悶熱。周一(12日)為西南風的環境，清晨至上午西南風與陸風輻合，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率；受西南風沉降影響，大台北、桃園及花東地區白天有36度以上高溫發生的機率。

周二、周三(13日、14日)西南風減弱，各地大多為多雲，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

周四至周六(15日至17日)低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，大環境偏西到西南風，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

18日至20日低壓帶位於台灣附近，各地天氣仍不穩定，西半部地區有局部零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。