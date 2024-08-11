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職場不夠友善 龍年新生兒沒增加

聯合報／ 記者楊竣傑／台北報導
內政部統計，台灣今年上半年新生兒僅6萬3874人，不到去年新生兒總數的一半，顯示龍年效應不再，今年新生兒數恐跌破13萬人。示意圖。圖／聯合報系資料照片
內政部統計，台灣今年上半年新生兒僅6萬3874人，不到去年新生兒總數的一半，顯示龍年效應不再，今年新生兒數恐跌破13萬人。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣去年的新生兒數十三萬五五七一人，已創歷年新低，根據內政部統計，台灣今年上半年新生兒僅六萬三八七四人，不到去年新生兒總數的一半，顯示龍年效應不再，今年新生兒數恐跌破十三萬人。專家認為，職場友善是重要關鍵，企業應建立具同理心的制度、支持男性員工，提高組織承諾感，才敢生也願意生。

得人資源整合執行長蔡淯鈴透過台灣去年的人口金字塔分析，四十歲以下人口逐年遞減，尤其五歲以下人口不到五十萬人，未來人力缺口嚴重，「我們現在不用想ＡＩ或台積電，若現在不做改變，五十年後台灣搞不好不在了。」新生兒父母需要社會與企業支持，提供友善育兒措施，才能提高員工組織承諾感。

台北市立大學心理與諮商學系副教授劉彥君表示，企業應該建立以家庭為中心的職場支持，規畫和落實制度及措施背後的「同理心」，才能形成安心生兒育女的組織文化。

劉彥君透過研究發現，台灣有兩成的父親在孩子出生後有憂鬱傾向，發生率為一般成年男性憂鬱症的兩倍以上相關症況會影響家庭關係、工作表現，導致家庭狀況影響到職場，建議企業透過親職教育課程等，支持男性員工，就能更專注投入職場、提升工作效率。

台灣胎兒醫學振興會創辦人張東曜直言，台灣必須做「人口建設」，把新生兒當成「公共財」，透過政策鼓勵生養，社會、支持系統與醫療單位都共同改變態度，才能提供友善育兒環境。

內政部 新生兒 職場 育兒 金字塔

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