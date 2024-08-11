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今明有雨 本周還是熱

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象署指出，今明兩天清晨至上午，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半山區有雷陣雨，各地山區及中南部也有大雨機率。聯合報系資料照
中央氣象署指出，今明兩天清晨至上午，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半山區有雷陣雨，各地山區及中南部也有大雨機率。聯合報系資料照

中央氣象署指出，今明兩天清晨至上午，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半山區有雷陣雨，各地山區及中南部也有大雨機率。另外，輕度颱風瑪莉亞預計今天晚間至明天上午登陸日本，影響本州地區，雖然對台灣沒有影響，但本周前往日本旅遊的民眾要留意。

氣象署預報員曾昭誠表示，昨受低壓影響，天氣較不穩定，今明兩天，低壓雖遠離，但環境仍偏西南風，清晨至上午，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後西半部地區及東半山區有雷陣雨，各地山區及中南部午後也有大雨機率。

曾昭誠指出，周二至周三，隨著西南風減弱，降雨減少，各地為多雲天氣，不過午後各地仍有雷陣雨，尤其山區要留意較大雨勢。周四、周五低壓帶再靠近台灣，南部地區整天都有局部短暫陣雨。

曾昭誠表示，未來一周各地普遍都在卅三至卅五度，其中今明兩天由於西南風明顯，大台北地區及台東有卅六度以上高溫機率。

日本 雷雨

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