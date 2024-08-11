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台灣房屋親情文學獎／在都市想念部落 她寫醃肉的鄉愁

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
第四屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（前中）、聯合報內容長蕭衡倩（前右二）等人和得獎人合影。記者曾吉松／攝影
第四屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（前中）、聯合報內容長蕭衡倩（前右二）等人和得獎人合影。記者曾吉松／攝影

由台灣房屋、聯合報主辦的「第四屆台灣房屋親情文學獎」昨舉辦贈獎典禮，首獎作品「Tmmyan」，寫的是作者帶著祖母的「Tmmyan」（醃肉）到都市，對原鄉的記憶和部落文化的鄉愁。首獎得主麗度兒‧瓦歷斯筆下的「Tmmyan」，不只展現了部落醃肉文化，更透過氣味的刻畫，傳達出「小小的租屋處有了部落的味道」的思鄉情懷。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴致詞說，今年的題目「有你的餐桌」讓自己很有感觸，每個人都有移居的可能性，唯一不變的，是母親的食譜、餐桌上的家鄉味是可以傳承良久的。今年有八三二件投稿作品。

聯合報內容長蕭衡倩說，台灣房屋親情文學獎為台灣開創有主題的文學獎的先例，而親情這個主題最平凡且容易被忽視，因我們總是將其視為理所當然，但是這樣的平凡，用文字來描述時更顯得可貴。

上屆得到佳作、這次抱回首獎的麗度兒‧瓦歷斯說，「Tmmyan」記錄自己離開部落到都市生活，想家的寂寞，而這個時候就會想起祖母的醃肉。作品得獎獲刊登後，友人也紛紛傳訊分享自己想起媽媽做的醃肉，讓她非常感動。

二獎由蘇志成的作品「父親的筷子」奪得。蘇志成書寫義消父親忙於救火，而缺席餐桌的記憶。三獎作品「雪夜裡的年夜飯」，作者May（余錦梅）則顛覆傳統「家」與「親人」的定義，由自身的故事譜出全然不同的生命篇章。

房屋 親情

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