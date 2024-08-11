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明年推長照3.0 醫師到社區看病

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
賴政府明年編列927億元，從四大重點推動長照3.0，包括加強長照2.0、提供家庭照顧者更多喘息服務、加強公共住宿型機構及醫療結合社會福利等。記者黃仲裕／攝影
賴政府明年編列927億元，從四大重點推動長照3.0，包括加強長照2.0、提供家庭照顧者更多喘息服務、加強公共住宿型機構及醫療結合社會福利等。記者黃仲裕／攝影

總統賴清德昨參觀彰化縣慈恩老人養護中心時宣布，明年政府編列九二七億元，從四大重點推動長照三點○，包括加強二點○、提供家庭照顧者更多喘息服務、加強公共住宿型機構及醫療結合社會福利，其中讓醫師到宅、到社區、到據點、到機構為長輩看病。今年起到二○二八年，將陸續編列四八○億元經費，擴大社區式身障服務資源。

彰化長照發展成熟，公共長照建設率先達到「一國中（學區）一日照」目標，另首創把衛生所、托嬰中心、育兒館、日照據點集中在同一幢建物，提供○到九十九歲一站式服務的老幼共融整合式長照衛福大樓，其中二林與芳苑兩鄉鎮的長照衛福大樓已啟用。

賴清德說，台灣將步入超高齡社會，等於每一百人有廿名六十五歲以上，對社會是很大負擔，前總統馬英九編列五十億經費做長照一點○，全國有兩百多個服務據點；前總統蔡英文任內設立一萬四千多個據點，今年經費共八七六億元。

「明年要以四大重點推動長照三點○」賴清德說，第一點是加強二點○，包括增加布點、提升服務內容、服務品質更好；第二點是提供家庭照顧者更多更好的喘息服務；第三點高齡人口愈多，對住宿型機構需求愈高，將加強公共住宿型機構；第四點是醫療結合社福，小病不必住院，醫師到宅、到社區、到據點、到機構為長輩看病。

住宿 賴清德 長照

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