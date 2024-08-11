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梁賡義自傳出版 書寫AZ疫苗採購取捨

聯合報／ 記者魏忻忻／台北報導
國衛院前院長梁賡義的自傳新書「取捨之間」由聯經出版，將他人生經歷的關鍵抉擇如何「取捨」，細細回顧。圖／聯經提供
國衛院前院長梁賡義的自傳新書「取捨之間」由聯經出版，將他人生經歷的關鍵抉擇如何「取捨」，細細回顧。圖／聯經提供

中研院院士、國衛院前院長梁賡義的自傳新書「取捨之間」最近由聯經出版，將他人生經歷的關鍵抉擇如何「取捨」，細細回顧。他在陽明大學校長任內推動全人教育與心理諮商，在國衛院院長期間的疫苗採購，都是取捨之間的重要決定。

梁賡義在研究與教育的生涯中深刻體會，一個人的專業能力與他如何懂得生活同樣重要，人文素養、身心健康是不能忽略的關懷。他擔任陽明校長時，曾和醫學系老師交代「這些求學較順遂的學生，多來自頂尖高中的佼佼者，要提醒他們研究沒有一定是做得出來的，要能夠接受並且學習失敗」。

梁賡義回顧當時取捨之間的苦惱，隱私與救命孰輕孰重？臨床判斷到什麼程度？想輕生的學生、被行政工作壓得喘不過氣的老師，都可能是需要被接住的人。他串起各方建立關懷網絡，積極推動心理諮商與關懷系統。

疫情風暴中，梁賡義擔任國衛院院長，面臨責無旁貸的重任，除了疫苗的研發，也促成ＡＺ疫苗採購，並善盡智庫角色，籌建生物制劑二廠，協助台灣防疫組成強有力的生力軍。

當時，梁賡義從友人得知一位牛津大學教授能協助台灣和ＡＺ公司牽線，即刻組成五人工作小組，經多次會議，終於與廠商簽約，當時疫情日趨嚴重，連英國本身都欠缺疫苗，但雙方坦誠互信，有了十一萬七千劑疫苗運往台灣，供國內醫護與防疫人員優先接種。

梁賡義認為，別小看自己做的事情，你不知道自己可能他人產生莫大影響。只要有一絲機會就不想放棄，鍥而不捨終究會做出一些成績，「凡事存乎一心，做與不做，常在一念之間，如果能以百姓為念，一切都顯得自然了」。

梁賡義 疫情 疫苗 聯經出版

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