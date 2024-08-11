在宅急症照護 首月肺炎最多

健保署「在宅急症照護」試辦計畫，自七月起開辦至今已滿月，第一個月收案六十三人次，以肺炎患者為最大宗。健保署當初推動在宅急症照護目的，是希望能降低醫療院所住院量能，也能減少患者支出住院費用。健保署分析，目前肺炎在宅急症照護收案平均天數為七天，若以肺炎施打抗生素的九天療程估算，患者能省五千多元住院費用。

在宅急症照護試辦計畫，只要是經醫師評估為肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類，只需要使用抗生素的患者，七月起無需反覆到醫療院所求診，住院施打抗生素，即可在家中施打藥物，享有與住院一樣的服務。

都蘭診所長期推動在宅醫療，所長余尚儒表示，此次也加入在宅急症照護試辦計畫，第一位收案對象，是五十多歲的男子，有腎結石與非典型巴金森氏症病史，一直以來都是診所服務的居家個案。

某天，男子的媽媽傳訊告知「兒子從前天開始就沒有上廁所，連一滴小便都沒有」，余尚儒當下判斷，疑似尿路嚴重感染，果不其然，男子發燒到卅九度、膀胱腫脹、尿液呈深黃色、左腰疼痛，診斷為急性腎盂腎炎，他當下也成為試辦計畫的第一位收案對象。

余尚儒說，先前執行在宅醫療時，這類長期臥床導致肺炎、尿路感染的患者非常多，他們大多難以移動，卻因感染等問題得反覆就醫，家人多扛著龐大的照顧壓力，他認為在宅急症照護能大幅替照顧者減壓，也能省下住院費用。

據健保署統計，試辦計畫至今，收案六十三人次，其中廿五人是肺炎、廿四人是尿路感染、十四人是軟組織感染，這六十三人中有十九人屬於急診個案。目前已結案的廿九名患者，肺炎平均在宅住院天數為七天、尿路感染跟軟組織感染的住院平均天數皆為五點四天，低於健保的目標收案天數。

在宅急症照護肺炎患者的住院目標療程為九天，以九天為單位計算，用以往平均每人住院部分負擔推估，得支出七七二○元，若參與在宅急症照護負擔則是二四七○元，約可省下五千元。