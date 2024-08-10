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公視爆弊案！員工侵吞社群營收3年「18萬全進口袋」 文化部發聲了

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，約莫新台幣18萬元，直至今年7月初才返還公款。本報系資料照
公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，約莫新台幣18萬元，直至今年7月初才返還公款。本報系資料照

公共電視今傳出內部弊案公視台語台、公視＋楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，約莫新台幣18萬元，直至今年7月初才返還公款，並在8日被公告懲處記大過1次，下週將提送董事會報告。主管機關文化部則表示，依《公共電視法》規定，尊重公視經營獨立自主及專業治理，文化部已請公視應依照相關法規及程序辦理，落實內控機制檢討與執行。

根據公視基金會8日的內部公告指出，楊男於110年10月至113年06月期間，透過「公視台語台」、「公視＋」Facebook粉專營利，將臉書粉專營利匯入私人PayPal帳戶，並且在轉調至其他部門或職務異動時都未告知，且明知數位內容部自112年08月起查找「公視＋」綁定之帳戶，卻不透露自己就是帳號持有者，直至承辦人員於今年6月25日才確認他就是持有者，並由主管通知限期返還公款後，今年7月5日才還款至公視指定帳戶。

依公視說明，公視於盤點新媒體平台相關業務時，發現員工使用私人帳戶綁定社交平台營收，金額約5600多美金（約新臺幣18萬元），經公視調查並依規定及法律建議進行人員懲戒處理，後續將提送下週董事會報告。

公視 弊案 文化部

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