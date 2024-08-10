健康處方幸福永續 林欣榮院長分享花蓮慈院永續經驗

花蓮慈濟醫院受邀參加第三屆亞太永續博覽會，獲頒亞太永續獎健康與福祉類（good health and well-being）銅獎表揚，花蓮慈濟院長林欣榮今與運動醫學中心團隊以幸福永續為題開講。林欣榮表示，健康是永續的根本，透過跨領域團隊的努力，花蓮慈院陪伴著生病的人找回健康，健康的人更健康，還要讓地球環境也恢復健康。

全球醫療部門每年碳排放量約占全球淨排放量的4.4%，比航運3%碳排量還要多，其中用電是可以即刻改善的項目之一。

林欣榮分享，花蓮慈院在建院初期就規畫節能減碳的設備與措施，近年來積極參與節能績效保證專案，逐步汰舊高耗能設備，同時導入人工智慧環境感控系統，運用AI智慧化環控，提供同仁及就醫民眾舒適的環境，並降低能源消耗。從2021年到2023年計算，用電量就降低了約180萬度，等於碳排量減少了916噸CO2e（二氧化碳當量，carbon dioxide equivalent）；而且在2023年12月取得了ISO 50001能源管理系統的認證。

林欣榮表示，將ESG理念對應在醫院裡面，E代表著環境永續，S是社會關懷，G就是醫院治理。38年前，證嚴法師創辦花蓮慈濟醫院的目的，就是為了要救人、救地球。秉持這份對生命的尊重，對環境的愛心，花蓮慈濟醫院同仁持續不停精進、突破，落實著守護生命、守護健康、守護愛的宗旨。

林欣榮說，很感謝台鐵體諒中部偏遠地區病人就醫、住院面臨的交通困難，能夠破例在花蓮慈濟醫院設置一個行動售票站。如今一年多已服務2萬多人次的售票，是一個台鐵、醫院和病人三贏的好例子。

花蓮慈濟醫院也因為證嚴法師一直希望能夠發展中草藥，尤其在困難或罕見疾病的領域。林欣榮說，健保署最近給付了肌肉萎縮症病人一個人5000萬的高價藥費，是病人的一大福音。但是慈濟醫院最近已經成功利用西醫與中草藥合併治療，讓一位香港肌肉萎縮的38歲病人，肱二頭肌增長有力，而中草藥的藥費一包只要200元，期待中西合療帶來的效益對健保醫療永續有長遠貢獻。

來亞太永續博覽會之前，林欣榮清晨才在花蓮慈院38周年院慶擔任路跑活動領跑人。今年剛滿70歲的林欣榮說：「蔬食與運動就是我最大的健康秘訣。」

針對環境有節能減碳的方法，要讓身體健康，花蓮慈院也推出促進健康的「運動處方」。目前正值巴黎奧運期間，當大家關注運動員當下表現，花蓮慈院看見運動員的起源與未來，花蓮慈院運動醫學中心行政秘書李思蓓表示，花蓮是孕育運動員的搖籃，過去有許多運動員因過度訓練或其他原因而受傷，受傷後如果沒有接受到妥善的照顧及復建，輕則影響運動表現，嚴重時往往會讓運動員中斷了運動生涯。

因此，花蓮慈院2017年成立了運動醫學中心，積極投入輔助學生運動員訓練，提供科學化方法，減少運動傷害，並提供各項最先進且專業的復健，讓運動員無後顧之憂。光是疫情後，2021至2023年花蓮慈院運動醫學中心就幫助了近一千名運動員。2024巴黎奧運代表台灣唯一的女子田徑選手張博雅，就曾在花蓮慈院運動醫學中心團隊的協助下，跨越運動傷痛在田徑賽場獲得好成績。

在醫院內，運動醫學中心成立了「壽喜燒健康站」，在合格的健身教練指導下，提供安全、高階的運動器材以及專業的團體課程，並依照員工的身體狀況，擬訂運動處方，協助員工保持健康身心靈，一起達成「長壽」、「歡喜」和「燃燒脂肪」的目標。