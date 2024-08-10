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健康處方幸福永續 林欣榮院長分享花蓮慈院永續經驗

聯合報／ 記者吳貞瑩／台北即時報導
花蓮慈院院長林欣榮（左）與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新分享永續醫療的個案。圖／花蓮慈院提供
花蓮慈院院長林欣榮（左）與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新分享永續醫療的個案。圖／花蓮慈院提供

花蓮慈濟醫院受邀參加第三屆亞太永續博覽會，獲頒亞太永續獎健康與福祉類（good health and well-being）銅獎表揚，花蓮慈濟院長林欣榮今與運動醫學中心團隊以幸福永續為題開講。林欣榮表示，健康是永續的根本，透過跨領域團隊的努力，花蓮慈院陪伴著生病的人找回健康，健康的人更健康，還要讓地球環境也恢復健康。

全球醫療部門每年碳排放量約占全球淨排放量的4.4%，比航運3%碳排量還要多，其中用電是可以即刻改善的項目之一。

林欣榮分享，花蓮慈院在建院初期就規畫節能減碳的設備與措施，近年來積極參與節能績效保證專案，逐步汰舊高耗能設備，同時導入人工智慧環境感控系統，運用AI智慧化環控，提供同仁及就醫民眾舒適的環境，並降低能源消耗。從2021年到2023年計算，用電量就降低了約180萬度，等於碳排量減少了916噸CO2e（二氧化碳當量，carbon dioxide equivalent）；而且在2023年12月取得了ISO 50001能源管理系統的認證。

林欣榮表示，將ESG理念對應在醫院裡面，E代表著環境永續，S是社會關懷，G就是醫院治理。38年前，證嚴法師創辦花蓮慈濟醫院的目的，就是為了要救人、救地球。秉持這份對生命的尊重，對環境的愛心，花蓮慈濟醫院同仁持續不停精進、突破，落實著守護生命、守護健康、守護愛的宗旨。

林欣榮說，很感謝台鐵體諒中部偏遠地區病人就醫、住院面臨的交通困難，能夠破例在花蓮慈濟醫院設置一個行動售票站。如今一年多已服務2萬多人次的售票，是一個台鐵、醫院和病人三贏的好例子。

花蓮慈濟醫院也因為證嚴法師一直希望能夠發展中草藥，尤其在困難或罕見疾病的領域。林欣榮說，健保署最近給付了肌肉萎縮症病人一個人5000萬的高價藥費，是病人的一大福音。但是慈濟醫院最近已經成功利用西醫與中草藥合併治療，讓一位香港肌肉萎縮的38歲病人，肱二頭肌增長有力，而中草藥的藥費一包只要200元，期待中西合療帶來的效益對健保醫療永續有長遠貢獻。

來亞太永續博覽會之前，林欣榮清晨才在花蓮慈院38周年院慶擔任路跑活動領跑人。今年剛滿70歲的林欣榮說：「蔬食與運動就是我最大的健康秘訣。」

針對環境有節能減碳的方法，要讓身體健康，花蓮慈院也推出促進健康的「運動處方」。目前正值巴黎奧運期間，當大家關注運動員當下表現，花蓮慈院看見運動員的起源與未來，花蓮慈院運動醫學中心行政秘書李思蓓表示，花蓮是孕育運動員的搖籃，過去有許多運動員因過度訓練或其他原因而受傷，受傷後如果沒有接受到妥善的照顧及復建，輕則影響運動表現，嚴重時往往會讓運動員中斷了運動生涯。

因此，花蓮慈院2017年成立了運動醫學中心，積極投入輔助學生運動員訓練，提供科學化方法，減少運動傷害，並提供各項最先進且專業的復健，讓運動員無後顧之憂。光是疫情後，2021至2023年花蓮慈院運動醫學中心就幫助了近一千名運動員。2024巴黎奧運代表台灣唯一的女子田徑選手張博雅，就曾在花蓮慈院運動醫學中心團隊的協助下，跨越運動傷痛在田徑賽場獲得好成績。

在醫院內，運動醫學中心成立了「壽喜燒健康站」，在合格的健身教練指導下，提供安全、高階的運動器材以及專業的團體課程，並依照員工的身體狀況，擬訂運動處方，協助員工保持健康身心靈，一起達成「長壽」、「歡喜」和「燃燒脂肪」的目標。

花蓮慈院幸福永續講座中，特別邀請慈濟大學體育教學中心教授溫蕙甄，帶領民眾做彈力帶操，學習如何正確使用彈力帶，讓身體適當的鍛練和舒緩。

亞太永續博覽會，現場民眾熱情參與，展現花蓮慈濟醫院帶來的健康活力。圖／花蓮慈院提供
亞太永續博覽會，現場民眾熱情參與，展現花蓮慈濟醫院帶來的健康活力。圖／花蓮慈院提供
亞太永續博覽會中，花蓮慈院運動醫學中心行政秘書李思蓓分享7年多來陪伴運動選手的過程與越過的難關。圖／花蓮慈院提供
亞太永續博覽會中，花蓮慈院運動醫學中心行政秘書李思蓓分享7年多來陪伴運動選手的過程與越過的難關。圖／花蓮慈院提供
花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶領團隊與慈濟志工，在亞太永續博覽會與大家分享醫院永續發展的經驗。圖／花蓮慈院提供
花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶領團隊與慈濟志工，在亞太永續博覽會與大家分享醫院永續發展的經驗。圖／花蓮慈院提供
亞太永續博覽會中，慈濟大學體育教學中心教授溫蕙甄為現場民眾帶來健康活力的彈力帶教學。圖／花蓮慈院提供
亞太永續博覽會中，慈濟大學體育教學中心教授溫蕙甄為現場民眾帶來健康活力的彈力帶教學。圖／花蓮慈院提供

健保署 慈濟 永續 減碳 碳排放 碳排量

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