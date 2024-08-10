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急症在宅照護 診所估服務蜂窩性組織炎、尿路感染多

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
在宅急症照護示意圖，圖為賴清德總統（右）化身為賴醫師，為病患進行特別門診。本報資料照片
在宅急症照護示意圖，圖為賴清德總統（右）化身為賴醫師，為病患進行特別門診。本報資料照片

健保署七月推出「在宅急症照護」試辦計畫，居家照護個案、長照機構住民、急診感染症患者發生感染時，可以留在家中，免去急診壅塞，也讓病人節省住院費用，以及移動成本。參與試辦計畫的開業診所院長高偉峰表示，以診所而言，預計可以服務對象以蜂窩性組織炎、泌尿道感染為主。

健保署7月啟動在宅急症照護試辦，要讓上述三類患者，面臨肺炎、軟組織感染（包含蜂窩性組織炎）時可以在宅住院，醫事人員包含醫師、護理人員、藥事人員，以及呼吸治療師。第一個月累積收案共63人次，其中居家個案31位、急診來的19位、照顧機構住民13位；其中25位是肺炎、24位尿路感染、14位屬於軟組織感染。

都蘭診所醫師余尚儒表示，隨著時序發展，病床減少已經世界趨勢，OECD各國幾乎都是如此；然而2025年後我國即將步入超高齡社會，因此居家整合醫療成為必然方向。根據推估，以往傳統病人中約有10至18%可以轉換成居家在宅照顧的病人。

參與試辦計畫的藥局負責人李懿軒表示，目前加入兩個照護小組團隊，在宅急症照顧上會是以團隊合作方式進行，醫、藥、護互相支援，醫師會用什麼藥物，大致上會跟藥局協調好，讓有需要可以即時提供醫療、藥品、或是護理服務。

參與試辦計畫的開業診所院長高偉峰表示，以醫療端而言，肺炎判斷較為嚴格，而蜂窩性組織炎、泌尿感染在診所較容易判斷，如傷口辨別或是呼吸循環等，視訊亦可觀察病情變化；再者，若為抗生素施打，在醫院跟家中能提供的服務相去不遠，對於醫院急診壅塞舒緩有助益。對於患者而言，不只省了交通成本，也可省去住院費用，甚至是看護費。

根據健保部分負擔試算，肺炎個案在宅照護而不住院的話，9天平均節省約3000至5000元；而尿路、軟組織感染患者則是節省約1600至3600元不等。

健保署 患者 抗生素 肺炎 藥局 醫師

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