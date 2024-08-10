奧運霹靂舞一哥孫振今登場！想當B-boy要注意 醫：先顧好這些部位

本次巴黎奧運首度納入「霹靂舞」，台灣好手孫振將在晚間出賽，而霹靂舞的基本技巧包括如頭旋、風車等身體連續旋轉的「大地板」等，骨科醫師提醒，這類運動可能出現的傷勢，包括椎間盤突出壓迫神經、膝蓋前十字韌帶斷裂、半月板粉碎性骨折等，嚴重的需要手術介入，也提醒沒有基礎的民眾避免模仿，從事任何運動前也要做好拉筋、伸展與肌耐力訓練等，護具也缺一不可。

霹靂舞（Breaking）是街舞風格一種，特點是有許多結合力量的競技動作，基本技巧包括：

搖滾步（Toprock）：地板動作前的站立舞步，通常用來開始整套動作，例如印地安步、十字步等。 排腿（Footwork）：舞者在地板跳舞，以手支撐著進行各種腳步和律動。 定點（Freezes）：指舞者保持身體凍結不動的幾秒鐘，例如肩定、肘定等，用來表現自己的力量與平衡感。 大地板（Power moves）：身體連續旋轉，如頭旋、風車等。

中華民國骨科醫學會理事長詹益聖說，多數舞蹈類型是全身性運動，當高速旋轉或蹲跳，常見的傷勢在膝蓋的前十字韌帶或半月板；肩關節可能發生的傷勢如軟骨、盂唇破裂，或旋轉肌袖、二頭肌損傷；單手支撐則有手肘內側的韌帶的損傷等；腕關節和撐地旋轉動作有關，可能出現三角韌帶或軟骨的損傷等。

頭旋則可能影響頸椎，因為頸椎構造是一節節疊起來的骨頭，還有關節的軟骨、周圍的韌帶等，旋轉太大或產生撞擊，輕則頸椎肌腱拉傷或肌肉痠痛，扭力大則可能因椎間盤突出壓迫神經，或使周圍韌帶損傷，導致頸椎關節不穩定，產生滑脫或後續壓迫到神經等較嚴重的後遺症。

詹益聖先前也碰過幾個，因為跳街舞受傷的年輕患者，年齡都在20歲上下，有些是在翻跳時扭到膝蓋，導致前十字帶斷裂合併半月板粉碎性破裂，「因為他們要跳、翻身、旋轉」如果膝關節擠壓，或是內旋、伸展等動作，就容易導致膝蓋受傷。

詹益聖說，韌帶或軟骨破裂的患者，關節會變得比較不穩定，或是破裂的組織卡在關節導致疼痛，還有些是關節面磨損，讓選手沒有辦法做出高強度的動作，畢竟選手的表現、在場上的發揮都跟傷勢程度有關係。

運動員身上難免有傷勢，詹益聖指出，受傷的當下盡快尋求醫療協助，其實是最重要的，輕微的傷勢能夠經由復健、物理治療師協助恢復，但有些結構性的問題，如韌帶斷裂、半月板破損，還是需要縫合重建等手術介入，經過一段時間的訓練或復原，照樣能重回場上比賽，之前有很多選手，經過治療還是能重返舞台，並取得不錯的成績。

針對扭傷或拉傷的急性期處置，詹益聖說，可採取冰敷消腫、彈繃包紮、患肢墊高消腫等措施，軟組織受傷約3至4周可完全康復，嚴重一點可能要6周，超過6周活動仍會疼痛、覺得特定角度「卡卡的」、不穩定或非常疼痛等，就要特別小心，可能就不是常見的半月板、軟骨等關節軟組織損損傷，需要由專科醫師進行詳細診查。

民眾也不要看比賽看得熱血，就想跟著模仿選手的高難度動作，詹益聖點出，任何不熟悉的運動都一樣，要從基礎開始學，同時要落實運動的暖身、拉筋、伸展及肌耐力訓練，如膝關節可做彎曲伸展、蹲站，以及肌肉等張收縮等，建議做5至10分鐘；腰部則可以身體重心為軸做旋轉；肩關節部分，建議做內外旋幫助拉伸；護具更是不可少，還得由專業老師、教練從頭開始教起，盡可能減低運動傷害。