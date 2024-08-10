受氣候影響國產蜂蜜減產逾半 農糧署籲把握時機選購

113年國產蜂蜜品質評鑑出爐，分為龍眼蜜、荔枝蜜兩種，合計特獎、頭等獎共58名蜂農獲獎。農糧署說明，今年受氣候因素影響減產逾半，但無明顯漲幅，呼籲民眾把握時機選購。

農業部農糧署今天發布新聞指出，輔導台灣養蜂協會辦理113年全國蜂蜜品質評鑑結果出爐，共有58名蜂農獲獎。

農糧署主秘陳啓榮說明，評鑑分為2組，都是廣受消費者喜愛的種類，計有84名蜂農參加，包含龍眼蜜組69名、荔枝蜜組15名；經評鑑結果龍眼蜜特等獎7名、頭等獎41名，荔枝蜜特等獎2名、頭等獎8名。

陳啓榮告訴中央社記者，受到氣候因素影響，今年花序形成率、開花率偏低，產量估計減少超過一半，不過蜂農為了銷售順暢，價格沒有明顯漲幅，基於產量有限，呼籲消費者把握時機選購。

他補充，因為每名參賽者限定用300公斤蜂蜜參賽，並貼上年度評鑑封條，獲得評鑑獎項者，最多只能分裝成406瓶，每瓶700公克左右，皆獲政府把關。

關於獲獎產品資訊，可上農糧署網站首頁，點入「農糧產品消費資訊」項下的「國產蜂產品專區」了解，或至苗栗區農業改良場、台灣養蜂協會的網站查詢。

除了獲獎產品，農糧署也推薦選購產銷履歷產品。農糧署補充，從民國109年起推動蜂產類產銷履歷制度，採逐批檢驗嚴格控管，確保品質安全、可追溯，迄今累計111戶蜂農通過驗證，蜂箱數近4萬箱，占國內養蜂箱數1成7以上，產值達新台幣3億元以上。