影／熱騰騰烤雞腿袋內驚見活蒼蠅？「好市多」說話了
台中市好市多北屯店今遭賴姓女子投訴，今天中午購買一袋烤大雞腿，沒想到袋內有一隻活蒼蠅，網友驚奇「竟有這麼活躍的蒼蠅」引熱議。對此，好市多回應，烤雞大腿為高溫加熱，包裝後存放於熱保溫櫃，保存在攝氏60度以上環境。賣場除固定安排環境全面消毒，也配有病媒防治設施排除。單從網路照片的提供，公司無法確認實際狀況。
食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止雜物混入食品中。對於民眾反映食品中疑似含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
台中市議員吳呈賢今接獲投訴，太平區賴姓女子今天中午到好市多北屯店購買一袋大雞腿，沒想到裡頭竟有一隻活蒼蠅，並且出示購物明細照片，裡頭列出「烤雞大腿8入，一袋，359元」，並出示烤雞大腿照片和影片，從影片中，可以清楚看到袋中有一隻蒼蠅就停在烤雞上，抖動透明外包裝袋，蒼蠅還很有活力地逃到另一處。
好市多說明，烤雞大腿在烤箱內溫度為攝氏82度以上，經包裝後，存放於熱保溫櫃，保存溫度為攝氏60度以上環境，因此在消費者結帳離開前，較難出現如此活躍的蒼蠅。單從網路照片的提供，公司無法確認實際狀況。
食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向市府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將盡依規辦理。
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