氣候變遷蜂蜜減產但品質提升 全國評鑑58人獲獎

農業部輔導辦理今年度全國蜂蜜品質評鑑今天舉辦頒獎典禮，共有58名蜂農獲獎。農業部次長胡忠一表示，今年蜂蜜因氣候變遷減產一半以上，但品質提升，呼籲民眾多支持國產蜂蜜。

台灣養蜂協會今天表示，這次評鑑有84名蜂農參加，其中龍眼蜜組計69名、荔枝蜜組計15名。經評鑑結果龍眼蜜特等獎7名、頭等獎41名，荔枝蜜特等獎2名、頭等獎8名，合計58名蜂農獲獎。

頒獎典禮今天在台中舉辦，胡忠一、農糧署長姚士源、台灣養蜂協會理事長黃國展，與獲獎的蜂農等人皆出席。

胡忠一接受媒體聯訪時表示，今年的龍眼及荔枝開花時節，受到氣候變遷影響，花序形成率和開花率偏低，導致蜂蜜產量減少超過一半，因此今年的龍眼及荔枝蜂蜜更加珍貴。

胡忠一說，雖然今年參加評鑑的人數減少，但整體蜂蜜品質提升。參加評鑑的得獎蜂蜜品質皆經嚴格把關，通過各項安全檢驗，有政府把關讓民眾買得安心，呼籲民眾多支持國產蜂蜜。

農糧署說明，自民國109年起推動蜂產類產銷履歷制度，蜂產品採逐批檢驗控管，確保品質安全及可追溯性。推動至今，已累計111戶蜂農通過驗證，蜂箱數近4萬箱，占國內養蜂箱數1成7以上，產值達新台幣3億元以上。消費者只需認明蜂蜜罐上的產銷履歷，及國產蜂產品證明標章，就可購得國產優質蜂蜜。