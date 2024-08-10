他們只剩「壞人」標籤 獲獎社工吳玟欣看見施暴者困境

衛福部今天舉辦第2屆強化社會安全網頒獎典禮。獲績優督導獎的新北市府家暴暨性侵害防治中心社工督導吳玟欣，在面對個案時，發現家暴施暴者面臨「大家都覺得他們是壞人」的異樣眼光，過程中壓力很大，可能因此再次傷人，很需要長期陪伴，而未成年行為人，更是需要不同社福資源，細心對待，避免長大後陷入不斷施暴的循環。

吳玟欣表示，自己曾經擔任服務被害人的社工，也曾在精神科服務，現在則是服務家暴相對人（即施暴者），各領域都有令人印象深刻的經驗，服務相對人時，必須以被害人安全至上的原則，踩穩提供服務時的界線，「與加害人工作，是維護被害人安全的重要環節」，不過，自己仍在過程中，看到相對人較少被外人看見的需求。

一名50多歲的男性相對人，接受新北市家防中心服務逾半年時間。吳玟欣表示，因家暴事件，該名相對人面臨「眾叛親離」，無人願意搭理、社交網絡斷裂的窘境，為了讓他接受處遇計畫，到家防中心上課，自己都會跟他聊生活近況，而該名相對人也在過年期間寫了卡片，感謝自己的陪伴，「大家或許都覺得相對人就是壞人、不願意理他，但這讓相對人壓力更大，容易去做傷人的事。」

吳玟欣獲獎是由之一，是規畫發展性侵害事件未成年行為人處遇計畫。她表示，過去家暴相對人處遇都是針對大人，但在心理治療等處遇過程中，發現許多相對人是在兒時出現創傷，這可以及早預防，新北市家防中心於是在111年開始小型方案，以每年8人次方式，讓處遇更細緻，拉長陪伴時間，避免孩子長大後成為成年加害人。

行政院長卓榮泰表示，社安網工作人員，不把自己安危放在首位，訪視個案時，不論對方脾氣多大，都要鼓起勇氣敲門，且站在對方立場發掘問題，連結資源解決個案的生命困境，設身處地為公共利益著想，務實、誠實解決案家困難，代替國家、人民，感謝各職類社安網人員的付出。

卓榮泰也提到，政府持續布建社安網資源，截至今年5月底，精神疾病與自殺防治合併多重議題個案整合性服務涵蓋率達95.02%；完成布建37個精神障礙者協作模式服務據點，提供精神障礙者社區支持；設置156處社會福利服務中心提供社區家庭服務；建立單一窗口集中受理通報與派案，保護性或脆弱家庭通報案件計15萬7732件次。

另，兒少保護區域醫療整合中心12處，協助嚴重複雜之兒少虐待案件驗傷診療及提供身心治療服務；設置8處性創傷復原中心，協助性侵害被害人復原與自立；布建社區心理衛生中心48處；另核定各地方政府進用專業人力6957人，預計至114年將達7797人；並將原住民族家庭服務中心轉型為原住民部落社會福利服務中心等。