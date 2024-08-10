赴日旅遊注意！瑪莉亞颱風最快明晚登陸日本 1圖看台灣下周降雨趨勢

中央氣象署指出，明、後天清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半山區有雷陣雨，各地山區及中南部午後也有大雨機率。另外，輕度颱風瑪莉亞預計明天晚間至後天上午登陸日本，影響本州地區，雖然對台灣沒有影響，但前往日本旅遊的民眾要留意。

氣象署預報員曾昭誠表示，未來一周天氣仍以西南風為主，今天受低壓影響，天氣較不穩定，明、後天低壓遠離仍偏西南風環境，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，各地山區及中南部午後也有大雨機率。

曾昭誠指出，下周二至周三西南風減弱，降雨減少，各地為多雲天氣，清晨至上午西半部受西風影響，沿海有零星陣雨，午後各地仍有雷陣雨，尤其山區要留意較大雨勢。下周四、周五低壓帶靠近台灣，南部地區整天都有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨，午後各地留意雷陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周各地普遍都在33至35度，明、後天由於西南風明顯，大台北地區及台東有36度以上高溫機率。