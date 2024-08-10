疫情後首個陸客團遊馬祖 團員對1事印象深刻、曝不少友人也想來
疫情後首團陸客旅遊團昨日抵達馬祖，團員說期盼很久終於能來，並認為馬祖海島鄉村特色鮮明，體驗馬祖的風土人情。
該旅遊團今天由團員陳虹代表接受中央社訪問表示，她在琅歧碼頭經營的「兩馬好物館」主要客層為馬祖人，因此十分嚮往能來旅遊，進而了解馬祖人的喜好。所以在知道相關訊息後馬上報名，但沒想到能成為首發團一員，並受到各界關注。
陳虹說，馬祖氣候宜人，環境優美，旅遊過程覺得舒服愉快，還能體驗不同風土人情。景點中她最喜歡馬祖酒廠，認為規劃完善，並對酒文化的介紹與推廣十分到位。遊客中心服務亦貼合觀光客需求。海島漁村的悠閒步調，正是所謂「慢生活」旅遊型態。
不過，陳虹也坦言，此次走訪馬祖，對民眾的熱情與親切印象深刻，讓她放下不安與緊張。她還透露不少朋友也想來馬祖「但有顧慮」，回去之後會把經驗分享給友人，也會與團員拍攝短影片，並在社群平台分享。
該團共7人，含6名團員與1名領隊，昨天上午搭乘中國籍客輪安麒6號抵達馬祖南竿，預計明天下午結束旅遊行程，搭乘福馬小三通航線返回中國大陸。
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