在宅急症照護試辦滿月！肺炎患者最多 尿路感染免去急診

健保署自7月實施「在宅急症照護試辦計畫」，若是居家照護個案、長照機構民、急診感染症等三類患者，發生肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎時提供「在宅照護」，希望紓緩醫院急診壅塞，也替病人節省移動成本。實施至今已滿月，目前收案對象多在標準範圍內，並以肺炎病人占最大宗。

健保署在宅急症照護啟動至今約一個月，目前已經有160個團隊、2963位醫事人員參與。健保署目標肺炎收案天數9天，上限14天；尿路感染目標7天，上限9天；軟組織感染則是目標6天、上限8天。若是以肺炎患者療程為9天計算，以往平均每人住院部分負擔一成計算約為7720元，若參與在宅即召照護部分負擔則是2470元，約可省下5250元。

統計第一個月成果，收案共63人次，其中居家個案31位、急診來的19位、照顧機構住民13位。其中25位是肺炎、24位尿路感染、14位屬於軟組織感染；依照已經結案者分析，肺炎平均7天、尿路感染跟軟組織感染都是5.4天，都在健保目標天數內。

都蘭診所醫師余尚儒分享試辦計畫上路後第一例收案對象，一名50多歲的男子有腎結石跟非典型巴金森氏症病史，上下樓移動不便，屬於模式A的居家個案。個案媽媽在門診時間跑來診所，告知兒子身體不適、從前一日開始沒有排尿，若以症狀判斷發燒，又是血尿，恐怕得要送急診，因此緊急訪視。

余尚儒說，到個案家中檢查後，發燒39.4度又有膀胱腫脹，尿外觀深色，並且左腰敲擊疼痛，診斷為急性腎盂腎炎。給予針劑跟口服抗生素治療，並安裝導尿管，也叮囑定期記錄生命徵象及尿量。除第一天、第五天、第九天由醫師訪視外，其他天都由護理師每天到家中打抗生素和點滴。

後續患者在第三天症狀就明顯改善，不再發燒；第五天發炎指數也從17降到8，細菌培養為大腸桿菌感染；第九天結束在家住院，安排到醫院泌尿科處理腎結石。