快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在宅急症照護試辦滿月！肺炎患者最多 尿路感染免去急診

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
都蘭診所醫師余尚儒分享試辦計畫上路後首例收案，在門診聽到熟識病人求助，急忙驅車前往家中看診。記者李青縈／攝影
都蘭診所醫師余尚儒分享試辦計畫上路後首例收案，在門診聽到熟識病人求助，急忙驅車前往家中看診。記者李青縈／攝影

健保署自7月實施「在宅急症照護試辦計畫」，若是居家照護個案、長照機構民、急診感染症等三類患者，發生肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎時提供「在宅照護」，希望紓緩醫院急診壅塞，也替病人節省移動成本。實施至今已滿月，目前收案對象多在標準範圍內，並以肺炎病人占最大宗。

健保署在宅急症照護啟動至今約一個月，目前已經有160個團隊、2963位醫事人員參與。健保署目標肺炎收案天數9天，上限14天；尿路感染目標7天，上限9天；軟組織感染則是目標6天、上限8天。若是以肺炎患者療程為9天計算，以往平均每人住院部分負擔一成計算約為7720元，若參與在宅即召照護部分負擔則是2470元，約可省下5250元。

統計第一個月成果，收案共63人次，其中居家個案31位、急診來的19位、照顧機構住民13位。其中25位是肺炎、24位尿路感染、14位屬於軟組織感染；依照已經結案者分析，肺炎平均7天、尿路感染跟軟組織感染都是5.4天，都在健保目標天數內。

都蘭診所醫師余尚儒分享試辦計畫上路後第一例收案對象，一名50多歲的男子有腎結石跟非典型巴金森氏症病史，上下樓移動不便，屬於模式A的居家個案。個案媽媽在門診時間跑來診所，告知兒子身體不適、從前一日開始沒有排尿，若以症狀判斷發燒，又是血尿，恐怕得要送急診，因此緊急訪視。

余尚儒說，到個案家中檢查後，發燒39.4度又有膀胱腫脹，尿外觀深色，並且左腰敲擊疼痛，診斷為急性腎盂腎炎。給予針劑跟口服抗生素治療，並安裝導尿管，也叮囑定期記錄生命徵象及尿量。除第一天、第五天、第九天由醫師訪視外，其他天都由護理師每天到家中打抗生素和點滴。

後續患者在第三天症狀就明顯改善，不再發燒；第五天發炎指數也從17降到8，細菌培養為大腸桿菌感染；第九天結束在家住院，安排到醫院泌尿科處理腎結石。

健保署 泌尿科 肺炎 護理師 醫師 長照

延伸閱讀

哈佛大學研究：刷牙可以挽救生命！尤其「1類人」更要維持口腔清潔

夏季兒童嚴重肺炎比例暴增3倍 發燒3天不退是警訊

林郁婷性別爭議／染色體3罕見狀況，專家說明醫療角度如何處理

急診夜班獎勵金每小時約10元 護理師嘆上大夜錯了？

相關新聞

「精液黃的」30歲男嚇壞！從顏色看身體狀況 泌尿醫：半透明也恐是感染

年輕男生因「射精黃黃的」焦急就醫，超音波檢查，有輕微的攝護腺鈣化，其他檢查都正常，泌尿科醫師指出，一般而言可能是細菌感染...

在宅急症照護試辦滿月！肺炎患者最多 尿路感染免去急診

健保署自7月實施「在宅急症照護試辦計畫」，若是居家照護個案、長照機構民、急診感染症等三類患者，發生肺炎、尿路感染、蜂窩性...

2縣市大雷雨！雨彈一路炸到傍晚 氣象署再針對2地發布災防告警

午後對流發展旺盛，中央氣象署針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至傍晚17時15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊...

影／明年927億元啟動長照3.0 賴清德總統今揭四大服務重點

賴清德總統今參觀彰化縣慈恩老人養護中心，台灣即將步入超高齡社會，他編列明年度927億元，從四大重點推動長照3.0，同時明...

蛋商：颱風過菜價漲 吃蛋需求增批發價擬漲2元

台北市蛋商業同業公會今天表示，颱風凱米導致菜價漲，業者轉而改用蛋補充，且蛋產量也下降，南部出現調度需求，主張漲新台幣2元...

對流發展旺盛 花蓮縣午後慎防大雷雨

午後對流發展旺盛，中央氣象署針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至下午3時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。