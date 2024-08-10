桃園機場文藝季登場 二航接機大廳舞蹈表演
迎接今年暑假期間的國內外旅客，2024桃園機場文藝季於8月登場，今天適逢農曆七夕，特別邀請宜蘭愛舞民族舞團在桃園機場第二航廈接機大廳表演「七夕‧蒲公英的夢」。機場公司邀請旅客沉浸在航廈藝術饗宴，體驗臺灣文化與熱情，8月底前於表演現場拍下表演照片並打卡標註「#2024桃園機場文藝季」，即可獲得限量紀念小手提包。
為了讓旅客體驗台灣文化藝術之美，機場公司舉辦「2024桃園機場文藝季」活動，邀請多個各具特色的藝文團體，從暑假起陸續推出馬戲、戲劇、舞蹈、交響樂及傳統藝術等30場表演，把舞臺延伸到航廈，讓RUNWAY不僅代表桃園機場飛機起飛的跑道，也是展現多元文化藝術的伸展臺。7月27日首場表演由頗負盛名的「FOCA福爾摩沙馬戲團」快閃演出《潘朵拉的盒子》，逗趣的小丑結合各式特技、扯鈴等表演，讓大小朋友目不轉睛，高難度動作更獲得現場旅客掌聲和驚呼聲。
機場公司表示，台灣不僅有壯闊的山海美景享譽國際，更蘊含多元文化與傳統藝術，如結合古典音樂與客庄人文的「龍潭愛樂管弦樂團」；蟬連15年台中市傑出演藝團隊，以柔美舞蹈結合傳統民俗文化的「妙璇舞蹈團」；台灣第一個原創馬戲結合音樂劇的「天馬戲創作劇團」；以創意民族舞蹈為發展主軸，揉合傳統中國舞與現代舞的「愛舞民族舞團」；來自宜蘭，以傳承傳統民俗龍獅鼓的「洪興龍獅戰鼓團」，致力於當代藝文體驗教育的再造與價值創造，並於2024巴黎奧運台灣館演出的表演藝術合作社—「小事製作」等，近30場精彩演出，希望帶給旅客難忘的旅行體驗。
除了藝文表演外，桃園機場二航廈接機大廳「台灣之窗」亦定期推出藝術展覽。6月5日至8月21日由宜蘭縣政府展出「宜蘭山海豐彩」特展，以四季、山、海、物產等多面向精萃呈現蘭陽之美；8月23日至11月25日由新北市鶯歌陶瓷博物館展出「鶯歌燒-鶯式生活饗宴」；11月27日至2025年2月24日由高雄市政府展出「台灣樹瘤藝術創作特展」。讓國內外旅客、接機親友在國門就能將各地美好盡收眼前。
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