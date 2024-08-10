蔬菜批發價持續偏高 傳統市場靠高麗菜撐場面

農糧署官網顯示，台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣52.3元，持續偏高；儘管週末買菜人較多，市場攤位葉菜類仍偏少，以釋出庫存的高麗菜每台斤39元為最主力。

主計總處公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.52%，攀升至近5個月高點，並分析主要是颱風凱米造成農損所致，且7月僅部分反應，主要影響會落在8月，估8月蔬果價格及整體CPI都將續揚。

農業部農糧署官網資訊也驗證，今天台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣52.3元，跟昨天的53元相當，已經超過1週在50幾元的高價水平，比農糧署原本預計的40幾元高。

傳統市場葉菜類選擇品項持續偏少，連鎖通路單包葉菜要價50、60元以上，連牛番茄3顆也要超過100元；蔬菜主力持續仰賴農糧署釋出庫存高麗菜供應，半顆約60元，單顆110元左右。

農糧署說，高麗菜可供應到8月底，銜接屆時短期葉菜類復耕上市。