大賺演唱會黑心財 高雄2旅宿「漲房價4成」遭市府開罰

高雄市上半年度因演唱會商機帶來29億觀光產值，下半年也迎來火星人Bruno Mars、ONE OK ROCK等演唱會，但市區飯店旅宿業一房難求下，常被發現惡意哄抬價格，高市府為此在7月起啟動房價稽查專案，調查44家業者，其中有「六合益萱民宿」、「好日子民宿」、「世奇商旅」違規，前2者超出備查房價40％，遭開罰5萬。

高市去年舉辦117場演唱會，吸引139萬人次，觀光效益逾45億；今年至7月下旬已有SUPER JUNIOR、Ed Sheeran、五月天等藝人舉辦演唱會逾89場次，吸引91萬人次，帶來29億觀光產值，全市旅宿業假日住房率逾8成，市區訂房更達9成，為防業者哄抬房價，觀光局啟動稽查房價，也針對合法旅館辦理公安及消防安檢。

針對哄抬房價專案，高市府去年稽查共108家次，查有24家旅宿業違規超收房價，今年1至6月共稽查119家次，其中12家31房有違規超出備查房價情形，均已依法裁罰；觀光局表示，針對下半年度火星人Bruno Mars、ONE OK ROCK、Stray Kids及Take That接招合唱團接續來高雄開唱，已於7月起，再度與消保官發動房價專案稽查。

高市府7月起已稽查44家旅宿，其中「六合益萱民宿」、「世奇商旅」、「好日子民宿」違規，開出6張罰單，逐房裁罰1至5萬。觀光局長高閔琳指出，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法，業者應將其客房價格報請地方主管機關備查，不得收取高於備查價格，違規可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，市府將視個案逐房裁罰並公佈違規名單。