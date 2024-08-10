中南部凌晨暴雨還沒完 各地午後雷陣雨！瑪莉亞颱風將撲日

中央氣象署持續對南部地區發布大雨特報，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣仍受到低壓帶影響，整體風場偏西到西南風，所以各地天氣比較不穩定，主要降雨仍然集中在中南部地區沿海，從清晨到上午有大雨到豪雨發生機會，其他地區維持午後雷陣雨的天氣型態。未來1周天氣滿類似的，只是西風到西南風強度，還有水氣多寡，多少影響到降雨區域和大小。

目前太平洋上有一個颱風，曾昭誠表示，瑪莉亞颱風目前位置在日本東方海面上，估計未來這段時間持續朝日本北部位置前進，對台灣天氣沒有太直接影響，但是颱風南側一直延伸到台灣附近，都是大範圍的西風到西南風的環境，當西風到西南風通過台灣附近，都是偏低壓帶的環境，在中南部有很明顯的海陸風幅合的降雨。

曾昭誠表示，從清晨到上午彰化以南地區，特別是沿海地區，都有陣雨或雷雨發生，有些地方達到豪雨等級降雨。當回波移進陸地，時雨量可以達到50、甚至70毫米大雨發生，當短延時強降雨發生時，各地都有留意劇烈天氣，部分地區留意可能有積水情形。這樣的狀況，在西南部沿海可以維持一整天，其他地區午後雷陣雨可能比較明顯。

未來降雨趨勢，曾昭誠表示，西南部地區今天可能一整天都有陣雨或雷雨發生，其他地方中午之前天氣可見陽光，中午過後全台各地都有午後雷陣雨發生，各地山區有大雨等級降雨發生機會。中午過後到傍晚雷陣雨趨緩，但是入夜之後到明天清晨，中南部受到西南風影響，和陸風的交會，在沿海地區仍有大雨或豪雨發生機會，今天一整天中南部雨量比較多。

溫度部分，今天一整天到後天，台灣附近滿熱的，各地33至36度左右高溫，特別是在沒有降雨時，偏高溫炎熱天氣。明天、下周一風向轉為更強的西南風，大台北地區沉降影響溫度高一點點。