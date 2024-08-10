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旅遊平台申訴占4成 北巿消保官提醒注意這3點再付錢

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
消費者申訴App訂單頁面未顯示票券兌換期限及是否已兌換。圖／台北市法務局提供
消費者申訴App訂單頁面未顯示票券兌換期限及是否已兌換。圖／台北市法務局提供

出國自由行夯，不過，在旅遊平台網站購買旅遊票券或行程要留意，台北市法務局統計今年七月止，有699件與旅遊住宿相關申訴，尤其旅遊平台申訴更占4成、共275件，北市消保官提醒消費者購買票券時要注意使用條件、退款方式及期限等，有疑慮先詢問業者後再購買。

台北市簡任消保官龔千雅指出，近期北市接獲民眾投訴於某旅遊平台網站購買境外交通票券後，於App上發現訂單使用狀態標示不清、兌換期限到期後無法退款、且對退票退款訂有諸多條件。

她說，經消保官會同交通部觀光署與該平台業者進行溝通後，業者已允諾針對逾期未兌換的交通票券，消費者可申請退款，並承諾改善網站及App使用介面，使消費者能清楚了解所購買商品的使用狀態。

龔千雅呼籲業者，販售相關國外票券應明確揭露與票券相關的資訊，也要讓消費者方便查詢兌換期限、提供必要提醒，退款途徑應便於操作、退款政策也應公平合理。

同時也提醒消費者，若自行規畫行程，在網路上購買旅遊票券時，務必仔細查看旅遊商品的詳細內容，包括使用條件、退款方式及兌換期限等，若有疑慮可以先洽詢業者，釐清後再購買，購買後也要多留意票券狀態，避免後續爭議。若有爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問。

北市 消保官 消費者

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