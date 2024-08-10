立秋後「秋燥」不要補過頭 中醫給4好食材＋養氣顧胃茶

24節氣中的「立秋」剛過，中醫師提醒，立秋過後仍有「秋燥」，不宜驟然溫補，如要進補，建議選擇「涼補、平補」即可，如蜂蜜、木耳、蓮子、百合，日常飲用水則可以少量加入枸杞、黨蔘、黃耆養氣顧胃；立秋過後天氣依舊炎熱，又進出冷氣房，容易造成身體抵抗力的波盪，建議外出可多帶一件小外套，避免出汗後，身體潮濕又吹冷氣，導致感冒、陰暑等症狀出現。

過了立秋開始走入「秋老虎」的時節，中醫師李和蓁提醒，立秋過後天氣依舊炎熱，提醒日常生活常進出冷氣房的民眾，室外炎熱但冷氣房溫度低，最容易造成身體抵抗力的波盪，並衍伸各式皮膚、呼吸道疾病，建議可多帶一件小外套出門，避免出汗後，身體潮濕又吹冷氣，導致感冒、陰暑等症狀出現。

「秋天開始可以讓腸胃休息一下」，李和蓁表示，民眾在日常飲用水中，可以少量加入，枸杞、黨蔘、黃耆養氣顧胃，不過如要加入菊花做茶，要注意是否有檢驗合格，避免購入農藥殘留超標的原料。

李和蓁說，近期天氣仍屬秋燥，不宜過快開始進補，進出室內外也要注意，不要因為感到燥熱而灌冰水，或在冷氣房喝很熱的水，議選擇涼補、平補，多吃蘋果、奇異果等水果，避免突然進補讓身體上火，易出現慢性黏膜發炎等症狀。

李和蓁說，有生育規畫的女性，在秋燥氣候下，宜著重「滋陰潤燥」飲食，如蜂蜜、木耳、蓮子、百合；若有「養卵」需求，可多攝取「深色食物」，如黑木耳、黑芝麻或是杜仲茶，以及適量蛋白質，黑豆、白肉等等，若選擇紅肉則要注意脂肪的攝取量。

生殖能力常與「腎氣」一併被討論，李和蓁表示，對中醫來說，肝、腎功能與生殖、泌尿道、賀爾蒙、神經、內分泌系統息息相關，而中醫五行「青、赤、黃、白、黑」對應「肝、心、脾、肺、腎」，因此深色食物便是顧腎的好選擇，如果要透過中藥調理身體，仍建議諮詢中醫師，才能針對個人體質開立專屬方劑。