放假日高雄被大雨炸裂中 網友怨念深：煩死
中央氣象署今清晨5時20分許發布豪雨特報，指因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，包括雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣有局部大雨或豪雨，另彰化、嘉義及高雄地區有局部大雨發生的機率，由於今周六放假日，高雄一早遭大雨炸裂，讓網友忍不住抱怨「煩死」。
氣象署今清晨發布國家級警戒的豪雨特報，指對流雲系發展旺盛，雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣有局部大雨或豪雨，此外，彰化、嘉義及高雄地區有局部大雨發生的機率，從雷達迴波圖看，南部一片紅橘色。
氣象署呼籲民眾要注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。
由於高雄一早被大雨持續炸裂中，PTT高雄版的網友哀號，「實在不太想穿雨衣啊」、「又只能待在家了」、「煩死」、「雨超大，好想出門吃早餐」。
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