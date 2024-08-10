瑪莉亞最快明天登陸日本 專家指下周可能再有颱風撲日

輕度颱風瑪莉亞即將影響日本。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，瑪莉亞颱風逐漸被拋出季風環流圈外，路徑也因為整個季風環流圈的引導，而大幅度向西轉折，明天、下周一有機會在日本東北地區登陸。

他說，這個颱風從原本最初預測只會掠過日本以東，最後變成要直接登陸日本本州，路徑變化非常大，也反應出季風環流圈內系統的複雜多變，還好這個颱風強度不強，但是東日本地區勢必要面臨一波衝擊。

後續季風環流圈內還有其他系統會繼續發展，吳聖宇表示，在台灣以東的91W已經慢慢向東移動，未來有機會在日本以南發展起來，然後再順著環流圈的引導趨向日本，會影響哪邊還不確定，但是提醒下周後期要去日本的民眾持續注意有關颱風的消息。

台灣則是位於季風環流圈的西側，吳聖宇表示，雖然裡面發展起來的颱風暫時影響不到台灣，不過受到西南季風邊緣的影響，水氣不少，昨天中部以南地區出現明顯的降雨，其他地方則是出現午後大雷雨。今天到目前中部以南還是出現了不小的雨勢，預估午後其他地方也同樣會有局部大雷雨發生的機會。

他說，明天西南季風的位置有機會稍微向南移動，水氣較為減少，迎風面的中部以南地區仍有局部短暫陣雨，其他地方的午後雷雨也會減弱一些，降雨的範圍往山區縮小。

展望下周天氣，吳聖宇表示，季風環流圈依然存在台灣以東、日本以南海域，因此天氣型態可能會一直都很類似，中部以南地區不時會有短暫陣雨或雷雨，其他地方則是偏向午後有熱對流雷雨，水氣較多的時候還是會有大雷雨發生的機會。預估整個季風環流圈的影響可能要等到8月下旬，太平洋高壓重新增強西伸後，才會告一段落。

不過，吳聖宇表示，照以往的經驗，季風環流圈的位置會逐漸向西調整收縮，因此圈內颱風系統的發展位置也會跟著逐漸偏西，等到91W未來形成颱風，並且往北離開之後，如果後續還有機會出現第3個以上的颱風，不排除颱風發生的位置或是路徑走向就有可能更接近台灣一帶，因此後續的預報變化仍需要密切注意。