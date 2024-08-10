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留意午後雷陣雨 天氣風險：下周若有颱風生成 朝日本移動機會最高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其山區還是有較大雨勢機會，戶外活動要注意高溫及午後天氣變化。聯合報系資料照
午後有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其山區還是有較大雨勢機會，戶外活動要注意高溫及午後天氣變化。聯合報系資料照

受西南風影響，昨夜至今天上午迎風面的中南部持續出現局部雷陣雨，雲林以南有局部短時大雨至豪雨發生。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天的天氣型態會與昨天類似，中南部地區因西南風與海陸風的交互作用，上午有短暫雷陣雨的機會，午後沿海至平地一帶的降雨可能減緩。

林孝儒表示，山區則有熱對流雷陣雨的機會。目前中北部及東部大多為晴時多雲的穩定天氣，早晚較穩定，且大台北盆地及花東縱谷有36度或以上高溫發生可能。不過午後也有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其山區還是有較大雨勢機會。戶外活動要注意高溫及午後天氣變化。

周末至下周，台灣附近的大環境變化不大，仍以西南風為主，天氣型態無明顯改變。林孝儒表示，持續受西南風影響，降雨型態可分兩種，一是午後熱對流降雨，二是夜晚至清晨南部迎風面因西南風及海陸風輻合帶來的短暫陣雨或雷雨。每天的降雨規模大小，仍會因水氣多寡或西南風強弱而有所差異。

林孝儒表示，明天至下周一，午後熱對流及迎風面中南部的降雨，可能隨著西南風減弱及水氣減少而有所減緩。但自下周二、周三起，由於東部海面不排除有低氣壓發展，可能間接導致台灣附近水氣增多，且大氣狀態變得更不穩定，各地降雨有再度增加的趨勢。天氣仍不太穩定，外出活動注意最新天氣預報。

至於是否還有颱風將生成？他說，下周台灣以東至日本以南海面為一大低壓帶，從中發展出數個熱帶系統是正常現象，亦不排除颱風生成的可能性。不過，無須過度緊張，預測下周太平洋高壓位置偏東，若有颱風生成，主要會沿太平洋高壓西側邊緣北上朝日本移動的機會最高。然而，低壓帶發展存在多種變數，後續預報仍有不確定性，持續關注最新天氣資訊。

颱風 高溫

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