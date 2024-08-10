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奧運舉重／陳玟卉71公斤級排名第6 無緣連續兩屆奧運奪牌

雲林縣、嘉義縣大雷雨 3鄉淹水1級警戒

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣口湖鄉、水林鄉，嘉義縣朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣口湖鄉、水林鄉，嘉義縣朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣口湖鄉、水林鄉，嘉義縣朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉。

根據經濟部水利署防災資訊網，雲林縣淹水一級警戒：水林鄉、口湖鄉。嘉義縣一級警戒：東石鄉。

氣象署說，今天低壓帶影響，中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其清晨彰化以南地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東半部山區有局部大雨發生的機率。

明天西南風影響，清晨至上午中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。今天桃園至苗栗、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼易有較強陣風。

口湖鄉 大雷雨 馬祖

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