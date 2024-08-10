豪大雨轟炸中南部7縣市 慎防局部短延時豪雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化、嘉義及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

豪雨：雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島。大雨：彰化縣、嘉義市、高雄市。

氣象署表示，今天台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，天氣不穩定，環境上吹西南風，中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的可能，尤其清晨至上午雨勢特別明顯，彰化以南地區有局部短延時豪雨發生，外出攜帶雨具，注意安全。

此外，午後在北部及東半部有局部短暫雷陣雨，山區並有大雨出現的機率；至於氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，特別在大台北地區及花、東局部近山區或河谷處可達36度以上，沒下雨時感受悶熱，戶外活動應多補充水分；蘭嶼、恆春半島及桃園至苗栗沿海空曠地區易有較強陣風。