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豪雨特報雲嘉大雷雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞明天侵襲日本

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。氣象署針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣口湖鄉、水林鄉，嘉義縣朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；今天北部24至37度，中部24至35度，南部24至33度，東部23至36度。

他說，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部陣雨或雷雨，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響大部分山區及平地，有局部大雷雨發生的機率，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。

下周一至周五最高氣溫稍降；吳德榮表示，台灣水氣再增多，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪莉亞在日本東方海面，未脫離大低壓環流，向北北西轉西北西，明天、下周一侵襲日本本州北部。歐洲模式模擬顯示，未來1周大低壓環流的型態仍維持，更多擾動在其中發展，並受其導引，無侵台機率。

吳德榮表示，台灣在大低壓環流邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與陸風的輻合，午後地表的加熱，皆能激發強對流，伴隨局部大雷雨。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱瑪莉亞在日本東方海面，向北北西轉西北西，明天、下周一侵襲日本本州北部。歐洲模式模擬（右圖，取自tropical tidbits）顯示，13日20時另1擾動在大低壓環流中發展，並受其導引。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱瑪莉亞在日本東方海面，向北北西轉西北西，明天、下周一侵襲日本本州北部。歐洲模式模擬（右圖，取自tropical tidbits）顯示，13日20時另1擾動在大低壓環流中發展，並受其導引。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
輕颱瑪莉亞在日本東方海面，向北北西轉西北西，明天、下周一侵襲日本本州北部。圖／取自中央氣象署網站
輕颱瑪莉亞在日本東方海面，向北北西轉西北西，明天、下周一侵襲日本本州北部。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 大雷雨 氣象署

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