健康你我他／大姊遭騙8萬的警惕 陌生電話不接

電話鈴聲一響，我就心驚驚，會不會又是詐騙電話，整天就在驚嚇不安下生活。退休後詐騙電話特別多，必須小心謹慎應付。

分享大姊受騙8萬元案例，大姊退休在家養老。小孩都在台北工作，很少回高雄，有天中午她煮飯時，電話鈴響了就去接，電話接通了對方先叫：「媽媽，我是妳的女兒。」「我朋友媽媽車禍住院，向我借錢，妳先幫我匯點錢過來。」大姊疑惑問：「妳的聲音不對啊？」她回說：「我重感冒了，因為朋友是我的閨密，我一定要借錢給她。」

對方又說：「這個事我不想讓先生知道，他會罵我，媽媽有現金嗎？妳現在去郵局幫我先匯款過來，兩天後我會寄還給妳。」大姊再問：「可是這不是妳的電話？」她回：「媽我的電話沒電了，向朋友借的電話。」大姊看電話中的女兒那麼緊張，就很快去郵局匯了8萬元，這是大姊準備看牙齒的錢。

回到家，大姊即刻打電話給女兒說：「匯了8萬元給妳，記得兩天後一定要還。」女兒說：「我沒打電話給妳要錢啊！」這下才知道被詐騙集團騙了8萬元，大姊哭著報警。

詐騙集團手段很高明，有時我們反應不過來，就容易上當，要怎麼做才不會受騙？其實在錢未寄出前，就要先打電話求證，一查真相就出來了。

現在不認識電話我一定不接，這樣可過濾一大半的詐騙電話。