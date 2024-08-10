愛肝達人站／病人「親」醫師，健保給不給付？

診間。男性病人：「醫師，好久不見了。」

說著說著，就用他滿是鬍子的臉靠過來，在我臉上親了起來！

我想起來了，他是C肝患者，趕緊輕輕的推他，不好意思傷他的自尊心。我追加了一句：「親吻醫師，健保是不給付的，要自費喔！」我開了玩笑，同時也自我解嘲，緩解我內心的尷尬。

有一次上洗手間，走進去打開拉鍊才發現是兩性平等廁所，沒有男性專用的便器，只有馬桶式的便器。尿尿也要脫褲子，就像放屁要脫褲子一樣，還真不習慣呢！

醫師養成訓練，基本功就是解剖學，男女性器官不同，基因不同，身體外觀自然也不同，只是在現代兩性平等的世界裡，這種傳統醫學的觀念被顛覆了。

這位男士，有C型肝炎，幾年前治療過不知有沒有根治，血液中是否還有C型肝炎病毒不得而知。醫學上而言，C型肝炎病毒與B肝病毒都是經由身體皮膚黏膜的傷口傳染，經由傷口進入血液內。因此，舌吻、親吻、皮破血流就有可能把B、C肝炎病毒傳給對方。

C型肝炎比B型肝炎更容易進行到慢性肝炎、肝纖維化到肝硬化，而肝硬化每年有5%都會得肝癌。台灣每一百人中約有4人得到C型肝炎，而感染之後大多沒有症狀，等到有症狀就是肝硬化末期或肝癌末期了。

這位男性病人多年前C肝治療後就未再追蹤，最近肚子大腳腫再回來找我，親我吻我，算是一種報答治療之恩吧。只是他在治療後忙於工作，未再來追蹤。

事實上，對全世界大多數的C肝病人而言，C肝的特效藥發明得太晚了，不少C肝病人在治療時，肝不是已經有了纖維化就是肝硬化，或已經有了肝癌。治療後血液中沒有病毒，肝不會再發炎，只是被C肝糟蹋的肝發生肝癌的風險還是一直在的。

我幫他做了超音波，發現肝除了硬化之外，脾臟腫大、肚子有水，同時肝臟有了一顆5公分大的腫瘤，是C肝引起肝硬化再引起肝癌。由於肝功能不佳，手術切除不可能、栓塞也怕肝臟無法負擔，還好現在有免疫治療、標靶治療等各種治療還可試試，再不然只能換肝了。

爸爸節剛過，送給全台灣爸爸或爺爺最好的禮物不是叫他去親醫師，而是帶他去超一下、做個腹部超音波，才能讓老爸或爺爺有彩色人生。

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