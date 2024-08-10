科普好健康／異種移植豬腎 末期腎病新希望

今年3月下旬，美國波士頓麻薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital）成功移植基因改造豬腎，一名腎衰竭的62歲男子經過豬腎移植手術後，存活約7周身亡（並非因移植手術導致死亡），創下全球這類手術的先例，意味著基因編輯技術的新突破，也為末期腎臟病患者帶來希望。

可望解決器官短缺

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯。圖／奇美醫院提供

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，隨著器官移植醫學的進步，「異種移植」不再是空談，有機會成為現行器官短缺的解方之一。據統計，國內每年器官捐贈人數約300-400人，遠低於目前還有一萬多人等待器官捐贈的需求，等待腎臟的人數高居第一位。其中有捐贈器官者約100多人，其他都是捐贈眼角膜、組織，真正捐器官的數量還是不多。

終身需服抗排斥藥

以解剖學來說，豬的器官有許多跟人體很像，甚至大小幾乎一樣，例如豬心、豬腎，豬隻是已知的動物中，最適合作為人類器官的來源。田宇峯說，移植的方式可分同種移植、異種移植；同種移植又有同種異體、同種同體（同卵雙胞胎）。同種異體是臨床最常見的移植類型，但是身體的免疫系統會將移植器官視為異物，產生攻擊及破壞等排斥反應，需要終身服用抗排斥藥物。

人與人之間的同種異體都會產生排斥反應了，更何況是異種移植，因此各國不斷研究尚待克服的關鍵技術。田宇峯提到，除了腎移植外，肝與心臟異種移植也有一些案例：中國大陸於3月中旬，成功把多基因編輯豬的豬肝移植到腦死患者體內；美國於2022年完成全球第一例豬心移植個案，存活二個月，2023年完成第二例，存活6周，雖然存活時間不久，仍開創新的可能性。

過去，也曾研究過狒狒、猴子的異種移植技術，但豬的研究數量較多、手術結果成功，加上豬隻比較容易管控與飼養，量產成本也相對低，美國已經有生技公司設置高科技養豬場。藉由豬的器官使用，可視為移植的來源，但除了免疫排斥，還有倫理爭議，以及給人體帶來可能的危害風險。

豬隻器官移植的倫理爭議

1.什麼人適合：是否會因貧富支付能力差異而影響移植的分配及取得的順序，或是產生社會問題。

2.傳染病風險：有些病毒躲在細胞內，在豬身上不會發病，但是在人的身上會，恐造成新興傳染病的傳播。

3.動物保護：養豬的目的違反大自然的運作。

田宇峯說，異種移植技術並不困難，重點是器官能否正常發揮作用，只要免疫系統偵測到異物，就會產生排斥反應，把「非我族類」消滅掉。透過基因編輯的豬隻，可以把人體不要的、易被細胞排斥的基因除去，再加入基因來控制免疫反應。未來甚至可以「客製化」，用患者自身的基因進行編輯，包括二次移植等。

台灣洗腎人口多，占比居全球第一，其中3成是糖尿病患者。田宇峯強調，要避免落到洗腎、腎臟衰竭等待換腎，一定要做好「控制慢性病」，糖尿病、高血壓、高尿酸都是高危險族群。不少人50歲罹患慢性病，沒有積極改善生活作息、飲食習慣，病因慢慢累積，60多歲被告知要洗腎，已經錯過黃金治療期。