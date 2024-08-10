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橘世代／老後不煩人【居家改造篇】為長輩改裝空間 照顧者也減壓

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
六十五歲以上長者最常跌倒的室內地點是臥室，建議床鋪旁加設可攙扶設施。圖／徐宛菱提供
六十五歲以上長者最常跌倒的室內地點是臥室，建議床鋪旁加設可攙扶設施。圖／徐宛菱提供

徐宛菱在長照領域工作多年，由於先生是室內設計工程專業，夫妻倆目前專為高齡及身障夥伴設計友善空間，客戶以退休族和長照使用者為主。她表示，空間改裝不只對長輩有好處，還可幫助照顧者。目前長照2.0也提供居家無障礙補助，以及施工期間的喘息服務，可多加利用。

最常施作的改裝區域是浴室，若晨室內裝修公司專案經理徐宛菱曾遇過一名長輩，原本如廁需要家人協助，改裝後可以自己上廁所，心情截然不同。「廁所凌亂還會影響照顧者，不但有安全疑慮，還遇過居服員因此感到有壓力，造成服務困難。」

徐宛菱表示，浴室改裝首先注意的是出入口高低差，馬桶旁加裝支撐幫助起坐，淋浴空間應可容納照顧者進入，倘若長輩有泡澡習慣，還可以改為開門式浴缸。廚房、臥室以及玄關也是重點。改變廚房流理台高度及省力緩衝式拉籃，提高長輩做菜意願。

根據衛福部國健署一○六年調查，六十五歲以上長者最常跌倒的室內地點是臥室，所以建議增加臥室光線，及床鋪旁加設可攙扶設施；此外，很多人會把輪椅、助行器等輔具放在玄關，不但凌亂也影響進出動線，因此櫃子不只放鞋，還要規畫收納輔具。

許多人剛退休時因身體健康、行動自如，室內改裝以美觀、設計感為主，徐宛菱提醒，應提前考量老年生活，打造一個自立空間，若獨居，也可安裝警報器等智能科技，遇到緊急情況直接按鈴可以一次打給多位家人，若有一天需要照顧者同住，浴室、臥室應可容納兩人，照顧者才可好好照顧及休息。

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