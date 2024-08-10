橘世代／老後不煩人【居家改造篇】提早布局 打造老後居所

超高齡加上少子女化的社會結構，近廿年來，老後的主要照顧者已逐漸不再是「家人」，而是外籍看護或居服員，每一個人面對老後，不僅要開始建立「新家人關係」，且要從孩子們「離巢」，約六十歲，甚至更早就開始尋覓或打造適合自己的老後居所，提早思考自身需求及早布局，別等身體衰弱或邁向失智時才開始行動。

行動不便 奶奶困二樓老屋

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，老後不想麻煩他人，就得「提早布局」，年紀漸長，最怕遇上身體衰弱又住在沒有電梯的公寓，別說無法維持交友，出門買東西都困難，不但影響心情，更可能使認知功能快速退化，誰無法預料到疾病什麼時候發生，必須在身體健康時規畫及行動。

家總推動「長照移（宜）居：幫長輩搬家」計畫，曾協助一位七十多歲的奶奶搬家。先生離世後，奶奶獨自住在二樓老房，因髖關節退化，每天上下樓梯就讓她痛不欲生，期待能搬到有電梯的大廈或一樓。

奶奶向子女表達需求，孩子們卻告訴她無法出錢幫忙修繕，甚至說出：「只爬一層樓就當復健」，雖然奶奶不缺裝潢費用，但因為子女不認同，讓她打消了想要改變的念頭。

改造居家 先做有補助項目

長照2.0居家無障礙改造補助對象 製表／陳雨鑫

不過，有時是成年子女想為逐漸年邁或長照階段的爸媽進行空間改善，卻被爸媽以麻煩、工程浩大以及擔心花錢等原因拒絕。

在長照領域工作多年的若晨室內裝修專案經理徐宛菱表示，長輩對於改造熟悉的居家空間難免感到擔憂，要先了解他們拒絕的原因並讓他們安心。很多長輩擔心花太多錢，建議可先針對長照2.0有補助的項目先局部改善，即使只是簡單安裝一支扶手。

「這時要先了解長輩想法，曾遇過一位阿嬤打開心房後透露，不想改裝是覺得裝扶手會很像病房。」後來依長輩對美感的要求，順利完成改裝。

也有長輩自認還沒這麼老，不需要居家無障礙，或是無法想像施工後的模樣而抗拒。徐宛菱表示，此時可以請子女帶長輩參觀完工案例，或是選一間無障礙旅館體驗一晚，再請長輩重新評估，徐宛菱說，施工時經常有鄰居一聽到是為了長輩居家改裝，就會陸續來參觀，「通常長輩自己看到改裝後的空間，接受度就會變高。」

陳景寧說，無論男女，老後都容易依賴子女，若單身獨居，則憂心無法承受改變之後的風險，加上台灣人安土重遷的觀念根深柢固，一動不如一靜，明明自宅已不適宜居住，卻還是繼續待著。家總看見台灣有愈來愈多的長輩，深陷「家庭關係」的困境，老後無法順心、安居。

陳景寧建議，如果擔心搬了家，放不下對原來住處的回憶，可以把新屋布置得和之前房子相同。據日本研究，長者搬至新房，平均要一點九年才會適應，建議給自己約兩年時間，重新適應環境與生活；愈年輕，適應變化能力愈強，所以切記要及早布局。