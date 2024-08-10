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橘世代／老後不煩人【居家改造篇】百歲世代 現在就培養適應力

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
老後想住在怎樣的家，須提早思考自身需求及早布局。本報資料照片
老後想住在怎樣的家，須提早思考自身需求及早布局。本報資料照片

「面對改變很困難，但唯一不變的就是天天在變。」天主教失智症老人基金會社工主任陳俊佑服務過許多長輩，他說，每個人面對老的方式都不同，無論老後居住或照顧方式，最擔心不願意接受改變，或受限於自身習慣的長輩，建議及早培養適應力、找尋資源的能力。

陳俊佑說，找尋理想老後生活或居住模式，其實所有年齡層都一樣，必須懂得自己需要什麼、因應自身需求做出改變。偏偏「改變」這件事，對任何人來說都不簡單，更別說行為模式已經固化的長輩，光是要意識到自己需要調整，就已經不容易，要再適應新的行為模式，更是難上加難。

曾有位八十多歲榮民伯伯，雙眼失明，他習慣獨居，即使看不到，還是有一套自己的方法可料理三餐。但社工發現，他家長期漏水漏電，萬一他不小心碰觸到積水處，馬上就有生命危險。某次他生病住院，社工在他出院後將他送到榮民之家，但他極不適應，不到一年就離世。

陳俊佑說，每位長輩需求不同，唯有自己知道需要什麼，但所有人都無法預測未來，唯一可做足準備的是適應改變。例如，先了解其他人老後生活模式，如多數人因行動不便感到困擾，需要搬到一樓或有電梯的房子，就應思考如何因應，例如，先嘗試找一樓民宿或親友家，住上幾個月，讓自己有住一樓的體驗，增加適應力。

陳俊佑指出，百歲世代，大家壽命愈來愈長，任何年齡層都應從現在開始培養適應力、找尋資源的能力，未來即使是獨老或是與子女同住、與老伴走完最後一段路，都能安心安適。

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