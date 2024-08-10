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兒少器捐僅3％ 主因「家長難放手」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
馬偕兒童醫院成立十年來，最近完首例腦死判定後器官捐贈，七歲的露露器捐遺愛三個家庭。圖／馬偕醫院提供
馬偕兒童醫院成立十年來，最近完首例腦死判定後器官捐贈，七歲的露露器捐遺愛三個家庭。圖／馬偕醫院提供

兒童、青少年器捐極為少見，據統計，近三年廿歲以下的器捐者僅占整體不到百分之三，總計僅卅四人。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌指出，推動一般成人器捐已困難重重，兒童器捐更是「難上加難」，主因是家長難以放手，即使孩子疾病已不可逆轉，仍希望盡量搶救，導致器官受損不適合捐贈。

據器捐中心統計，從二○二一年至今，一至五歲的捐贈者僅有二位、六至十歲有五位、十一至十五歲四位、十六至廿歲有廿三位。如果與總捐贈人數一二三二人相比，廿歲以下的捐贈者僅占約百分之二點八。

馬偕醫院器官捐贈協調師郭惠娟表示，據器捐中心資料顯示，今年等待器官移植的病人數，已超過一點一萬人，但今年只有不到六百人完成受贈，換算約只有百分之五，完成移植的兒童患者更少。

蔡宏斌說，兒童器捐需由父母代理簽署器捐同意書，但大多數父母不願意放棄最後的希望，家屬往往會選擇將急救措施使用到極致，而搶救過程中恐損害器官，使其不再適合捐贈。

蔡宏斌說，器捐中心籌組「生命教育專家團隊」，計畫與兒童相關團體合作培育種子教師，並推動繪本教育，來加強兒童生命教育的概念。這項工作雖難在短期見效，盼透過長期努力改變現狀。

器官捐贈 父母

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