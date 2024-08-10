聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本宮崎強震距台灣上千公里 氣象署：留意海嘯影響

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
日本今天當地時間晚上7時57分（台北時間晚上6時57分）發生規模5.3地震，震央在神奈川縣西部，最大震度5弱。 圖／擷自日本氣象廳官網
日本今天當地時間晚上7時57分（台北時間晚上6時57分）發生規模5.3地震，震央在神奈川縣西部，最大震度5弱。 圖／擷自日本氣象廳官網

日本宮崎縣東側海域八日發生規模七點一地震，日本氣象廳罕見發布「南海海槽地震臨時情報」，提醒可能發生巨大地震。中央氣象署表示，南海海槽地震雖然距離台灣遠，震度傳到台灣已幾乎無感，但要留意海嘯是否影響台灣；另有學者也示警，琉球海溝也進入百年周期，一九二○年也曾在台發生規模八點一地震。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，南海海槽地震主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，長度達一千多公里，可能引發規模九以上地震，包括九州、四國、本州都要留意。

不過吳健富也說，南海海槽距離台灣有上千公里，震度到台灣可能幾乎無感，但要留意所引發的海嘯角度會不會朝向台灣。以二○一一年日本東北大地震為例，由於台灣東部海域不容易讓海水堆高，觀測海嘯傳到台灣僅有十幾公分。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，南海海槽從大阪外海到四國南端外海，歷史紀錄至少發生五次大規模地震，平均間隔為九十年到一五○年，百年周期將至，前天地震位置恰巧與南海海槽在同一條斷層，因此引發日本高度重視。

李錫堤指出，南海海槽若發生規模達九地震，引發海嘯恐跟三一一地震一樣大，但波傳遞過程中，會接連被瑪麗安娜群島、琉球島弧阻擋，抵達台灣時的浪高已非常小。李錫堤表示，琉球海溝在台灣發生過兩次地震，最近一次為一九二○年的規模八點一地震，也同樣差不多進入百年周期。

南海 地震 日本

延伸閱讀

日本神奈川縣規模5.3地震 氣象廳：與南海海槽無關

警戒南海海槽地震 日本部分海水浴場禁止游泳

日本警戒南海海槽地震 9日起連續一周發布每日彙報

影／南海海槽地震範圍大 海嘯、餘震對台有影響？學者剖析2因素

相關新聞

日本宮崎強震距台灣上千公里 氣象署：留意海嘯影響

日本宮崎縣東側海域八日發生規模七點一地震，日本氣象廳罕見發布「南海海槽地震臨時情報」，提醒可能發生巨大地震。中央氣象署表...

林郁婷屢遭質疑「不是女生」 專家：性別不能只看染色體

「台灣拳后」林郁婷挺進巴黎奧運女子57公斤級拳擊金牌戰，期間卻不斷被扯進性別風波，國際拳總屢屢質疑參賽資格，專家指出，這...

旅行業界樂見首團陸客抵馬祖 觀光署長：歡迎陸客來台

大陸福建7人旅遊團今到馬祖展開3天2夜旅遊，是疫後繼踩線團後，首度有旅遊團來台。對此，旅行業界皆樂見好消息，更盼有望在今...

7歲女童腦死 捐心肝腎遺愛人間

年僅七歲的女童「露露」（化名）今年四月不幸感染流感，連續兩天發高燒，隨後因意識不清被送往馬偕兒童醫院急診。到院時，她腦幹...

兒少器捐僅3％ 主因「家長難放手」

兒童、青少年器捐極為少見，據統計，近三年廿歲以下的器捐者僅占整體不到百分之三，總計僅卅四人。器官捐贈移植登錄及病人自主推...

非聽不可／癌症治療時期飲食、乳癌開懷保健班

癌症治療時期常見的飲食問與答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。