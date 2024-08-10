日本宮崎強震距台灣上千公里 氣象署：留意海嘯影響

日本宮崎縣東側海域八日發生規模七點一地震，日本氣象廳罕見發布「南海海槽地震臨時情報」，提醒可能發生巨大地震。中央氣象署表示，南海海槽地震雖然距離台灣遠，震度傳到台灣已幾乎無感，但要留意海嘯是否影響台灣；另有學者也示警，琉球海溝也進入百年周期，一九二○年也曾在台發生規模八點一地震。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，南海海槽地震主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，長度達一千多公里，可能引發規模九以上地震，包括九州、四國、本州都要留意。

不過吳健富也說，南海海槽距離台灣有上千公里，震度到台灣可能幾乎無感，但要留意所引發的海嘯角度會不會朝向台灣。以二○一一年日本東北大地震為例，由於台灣東部海域不容易讓海水堆高，觀測海嘯傳到台灣僅有十幾公分。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，南海海槽從大阪外海到四國南端外海，歷史紀錄至少發生五次大規模地震，平均間隔為九十年到一五○年，百年周期將至，前天地震位置恰巧與南海海槽在同一條斷層，因此引發日本高度重視。

李錫堤指出，南海海槽若發生規模達九地震，引發海嘯恐跟三一一地震一樣大，但波傳遞過程中，會接連被瑪麗安娜群島、琉球島弧阻擋，抵達台灣時的浪高已非常小。李錫堤表示，琉球海溝在台灣發生過兩次地震，最近一次為一九二○年的規模八點一地震，也同樣差不多進入百年周期。