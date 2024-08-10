7歲女童腦死 捐心肝腎遺愛人間

年僅七歲的女童「露露」（化名）今年四月不幸感染流感，連續兩天發高燒，隨後因意識不清被送往馬偕兒童醫院急診。到院時，她腦幹反射僅剩一半，並出現癲癇與心肌炎症狀，儘管醫護人員全力搶救，露露仍無法避免不可逆的腦損傷。住院六十八天，她被宣判腦死，露露父母決定將女兒的心、肝、腎捐出，為三個家庭帶來重生的希望。

馬偕兒童醫院成立十年，露露是首例經腦死判定後捐贈器官的案例，也是全國少見的兒童器捐者。馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋表示，露露原本並無其他疾病史，但此次感染流感併發猛爆性心肌炎與急性壞死性腦炎，這些罕見且致命的併發症讓她成為極重症流感病例。

田智瑋說，露露入院的頭兩天，醫療團隊已與她的家長進行器捐溝通，因為露露的腦幹損傷嚴重，復原機率非常低。經一個多月的治療，露露仍無法恢復，甚至需要依靠呼吸器維持生命，醫療團隊將她轉為「類安寧治療」，僅提供少量藥物與必要的營養支持。

面對露露腦幹已出現永久性腦損傷情況下，露露的父母僅管心中充滿不捨，最終還是決定簽下器捐同意書。馬偕醫院器官捐贈協調師郭惠娟表示，經過完整評估與配對後，露露的心、肝、腎找到了合適的受贈者，並已完成移植手術。

田智瑋說，露露感染流感後，出現高燒、嘔吐、手腳無力與意識不清等「病毒感染重症」典型前驅症狀，即使緊急就醫，最終也無法挽回。建議出生六個月以上及國小學童，應接種公費流感疫苗降低重症死亡的機率。