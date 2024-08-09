走過至親離去 鄧博仁用照片說出「想家」

繼4年前的「再見，狐狸」，攝影家鄧博仁今年推出攝影集「我也很想家」，歷經奶奶離世、母親生病，以攝影、畫筆重組不同時空的家，在家人面容與家鄉地景交織下，得出「愛」就是家的不變面貌。

鄧博仁著有「再見，狐狸——鄧博仁影像小說」、「時間‧酵母」和「遺失‧時間」等書。「遺失‧時間」系列作品獲得徐肖冰杯攝影大展最高榮譽「典藏作品」（首獎），其各系列作品獲文化部藝術銀行、台北市立美術館等機構典藏，「再見，狐狸」收錄影像也在近期巴黎文化奧運台灣館晚會投影播映。

自過去作品中，可見家鄉與家人一直是鄧博仁創作主題之一，在「時間‧酵母」中便有他為母親創作的作品。去年參與SKM PHOTO攝影藝術博覽會，鄧博仁也以色彩繽紛的作品回顧兒時家族出遊記憶，在新書「我也很想家」中，他延續此一風格。

鄧博仁向中央社記者表示，他所想的書名原本叫做「回家的路」，書中許多作品是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後陸續創作，在無法自由旅行的狀態下，他發現屏東老家與家人成為心之所向，影像也彷彿替代他，成為回家的方式。

與此同時，家人狀況也成為他的牽掛，鄧博仁回憶，2020年奶奶逝世滿月時，母親也生病了，本一起居住在屏東的父母因而有段時間在台中治療，「有次我在臉書貼出路過家鄉的照片，我爸爸也來留言，他說『我也很想家』，看了覺得心很酸。」

父親這句話反而因此精準為新書定錨，鄧博仁在書中常以一幅影像道出不同時空的記憶，例如以拼貼方式將現今家園地景融合母親年輕照片，反覆詮釋「家」的樣貌，也充斥鄧博仁對家、家人的情感。書名題字還是鄧博仁父親提筆寫下，別具意義。

「我也很想家」新書分享會明天下午2時將於田園城市生活風格書店舉行。