快訊

核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

走過至親離去 鄧博仁用照片說出「想家」

中央社／ 台北9日電
攝影家鄧博仁推出攝影集「我也很想家」，以攝影與畫筆構築對家的記憶。中央社
攝影家鄧博仁推出攝影集「我也很想家」，以攝影與畫筆構築對家的記憶。中央社

繼4年前的「再見，狐狸」，攝影家鄧博仁今年推出攝影集「我也很想家」，歷經奶奶離世、母親生病，以攝影、畫筆重組不同時空的家，在家人面容與家鄉地景交織下，得出「愛」就是家的不變面貌。

鄧博仁著有「再見，狐狸——鄧博仁影像小說」、「時間‧酵母」和「遺失‧時間」等書。「遺失‧時間」系列作品獲得徐肖冰杯攝影大展最高榮譽「典藏作品」（首獎），其各系列作品獲文化部藝術銀行、台北市立美術館等機構典藏，「再見，狐狸」收錄影像也在近期巴黎文化奧運台灣館晚會投影播映。

自過去作品中，可見家鄉與家人一直是鄧博仁創作主題之一，在「時間‧酵母」中便有他為母親創作的作品。去年參與SKM PHOTO攝影藝術博覽會，鄧博仁也以色彩繽紛的作品回顧兒時家族出遊記憶，在新書「我也很想家」中，他延續此一風格。

鄧博仁向中央社記者表示，他所想的書名原本叫做「回家的路」，書中許多作品是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後陸續創作，在無法自由旅行的狀態下，他發現屏東老家與家人成為心之所向，影像也彷彿替代他，成為回家的方式。

與此同時，家人狀況也成為他的牽掛，鄧博仁回憶，2020年奶奶逝世滿月時，母親也生病了，本一起居住在屏東的父母因而有段時間在台中治療，「有次我在臉書貼出路過家鄉的照片，我爸爸也來留言，他說『我也很想家』，看了覺得心很酸。」

父親這句話反而因此精準為新書定錨，鄧博仁在書中常以一幅影像道出不同時空的記憶，例如以拼貼方式將現今家園地景融合母親年輕照片，反覆詮釋「家」的樣貌，也充斥鄧博仁對家、家人的情感。書名題字還是鄧博仁父親提筆寫下，別具意義。

「我也很想家」新書分享會明天下午2時將於田園城市生活風格書店舉行。

家人 疫情

延伸閱讀

和蒙嘉慧被偷拍鄭伊健「不開心」！斥粉絲1舉動太過分

狐狸笑著找橘貓玩遭甩10巴掌仍持續進攻！7000萬網友淚目：是抖M還是勵志

8/1原住民族日！攝影中心以「我的原聲視角」喚醒大眾認知

影／桃山部落巡守隊設自動相機 驚喜拍到黑熊母子...小熊還玩相機

相關新聞

地牛翻身！19:06嘉義發生規模3.6地震 最大震度2級

中央氣象署表示，今天晚間19點06分嘉義縣發生規模3.6地震，最大震度2級，震央即在嘉義縣政府東方 32.4 公里 ，位...

旅行業界樂見首團陸客抵馬祖 觀光署長：歡迎陸客來台

大陸福建7人旅遊團今到馬祖展開3天2夜旅遊，是疫後繼踩線團後，首度有旅遊團來台。對此，旅行業界皆樂見好消息，更盼有望在今...

夏季隱翅蟲煩人恐釀皮膚重傷害 謹記「三原則」讓牠不再打擾

台灣夏季高溫多雨，讓不少昆蟲轉趨活躍，尤其每到夏天必出沒的「隱翅蟲」，也成為人類懼怕的蚊蟲之一。有網友分享自己睡前感受到有蟲在脖子上爬，下意識撥掉後才發現事情嚴重了，頸部一片通紅。

明中南部嚴防豪雨！瑪莉亞颱風下周登陸日本 不排除發展熱帶系統

中央氣象署指出，明天台灣還是低壓環境，水氣較多，清晨至上午中南部有短延時豪雨機率，午後北部、東半部也有局部短暫雷陣雨。另...

開車冒大量白煙別緊張 駕訓班教練教「三種顏色」辨別故障

暑假長達兩個月，許多學生會趁著放假到駕訓班學習開車，但每個人的學習能力大不同，就有網友分享自己練車時，看見前方車輛上坡起步撞上安全島，車底還冒出陣陣白煙，讓他嚇了好大一跳。

愛喝咖啡、不運動超NG！網路熱議缺鈣可能導致的9大狀況竟然是這些

90%的台灣人都缺鈣！ 骨質流失、失眠、易怒、皮膚癢，都可能與缺乏鈣質有關，快來看看鈣質不足對你的生活影響，和有哪些補鈣方式吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。