赴台南關懷身心障 鄭麗君：政府積極補強社區支持服務

行政院副院長鄭麗君今天赴台南訪視精神障礙者協作模式服務據點，以及寒暑期教保加托服務。她說，政府首要目標就是擴大社會投資、減輕家庭負擔、建構各種公共服務體系，期盼中央地方合作，逐步落實國家希望工程。

鄭麗君今天前往台南市訪視「台南市穀粒禾禾身心關懷協會所屬知南會所」及立人國小附設幼兒園。行政院晚間透過新聞稿說，她致詞時表示，政府正積極推動社會安全網第二期計畫，推動補強社區精神衛生體系與社區支持服務，包含擴大設立「精神障礙者協作模式服務據點」，建構以「夥伴關係」為主軸的社會服務，截至今年7月底，全國也已設置39處服務據點。

鄭麗君說，感謝穀粒禾禾身心關懷協會開創精神障礙者協作模式的服務據點，透過同儕團體協力合作的模式，實踐「聯合國身心障礙者權利公約」，還有「身心障礙者權益保障法」裡自立生活融入社區的精神，展現自我價值。

鄭麗君說，此一政策值得好好推廣，目前全國身心障礙者有121萬人，其中有13.3萬名精神障礙者，這些朋友，可能是大家的父母、子女、兄弟姊妹或朋友，是社會的一分子，為了相互瞭解、鼓勵，必須一步步透過服務據點開展與實踐理念。

鄭麗君表示，政府推動國家希望工程，首要目標就是擴大社會投資、減輕家庭負擔、建構各種公共服務體系來支持家庭，讓每個人都享有更好的生活品質，期盼中央與地方共同合作，逐步落實國家希望工程各項目標。

為了解寒暑期教保加托服務，鄭麗君今天也訪視立人國小附設幼兒園。她說，為減輕家庭負擔，行政院支持公立幼兒園辦理平日延長照顧及寒暑期加托服務，今年暑期有2299所幼兒園提供暑期加托服務，涵蓋率達92%，比去年的80%又進一步拓展。

她還說，暑期之外，平時公立的幼兒園教保服務也延長，就是為了讓家長能夠更安心，孩子得到更完整照顧。她也表示，感謝辛苦的老師，也希望教育部持續給學校、幼兒園更多的支持，讓大家安心做好服務。

鄭麗君也提到，明年總預算占比最高的是社福預算，其中0到6歲國家一起養，教育部編列688億元的預算，加上衛福部相關0歲到2歲的預算，總經費突破千億元。

她說，實際上，國家希望工程中的核心構想是「0-22歲投資未來世代」，希望孩子一路成長都有國家的支持跟陪伴，在一個安心的環境裡成長、自在做自己。