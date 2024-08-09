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旅行業界樂見首團陸客抵馬祖 觀光署長：歡迎陸客來台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大陸首團到馬祖旅遊團9日成行，圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。記者廖士鋒／攝影
大陸首團到馬祖旅遊團9日成行，圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。記者廖士鋒／攝影

大陸福建7人旅遊團今到馬祖展開3天2夜旅遊，是疫後繼踩線團後，首度有旅遊團來台。對此，旅行業界皆樂見好消息，更盼有望在今年底前全面開放；交通部觀光署長周永暉則說，我方很歡迎大陸旅客來台，雙方是否因此進一步開放，會再進行評估。

大陸福州和馬祖「小三通」客運航線復航後，今天出現首個大陸赴馬祖旅遊團，共有7名大陸旅客，也是大陸文旅部4月宣布將恢復福建居民到馬祖後，除踩線團外，首個到訪的陸客團。

周永暉表示，該旅遊團是主動提出申請，並由陸委會核定，目前尚不清楚後續是否有其他團申請，我方很歡迎大陸旅客來台；雙方是否因此進一步開放，會再進行評估。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，大陸文旅部副部長饒權4月宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊後，一直沒有確切開放消息，期間我方業者不斷向陸方反應，今天終於傳出好消息，就看後面還有沒有其他團跟進。

他表示，此次大陸7人團應該是以俗稱L簽的團體旅遊簽證來台。近期有感受到陸委會釋出善意，希望兩岸能相向而行，至少不要再背道而馳。若接下來沒有再發生破壞兩岸關係的事件，希望今年可望迎來開放的好消息。

蕭博仁認為，禁團令跟橙色警戒有相互關聯，屆時若有好消息，這兩項應該會一起解除。

福建 陸客 馬祖

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