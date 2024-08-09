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「台灣鐵道」繪本 獲日童書出版社青睞

中央社／ 台北9日電
「鐵道情報」總編輯古庭維，與插畫家Croter合作的繪本「台灣鐵道」，近期獲日本知名童書出版社「白水社」青睞，推出日文版。（蔚藍文化提供）中央社
「鐵道情報」總編輯古庭維，與插畫家Croter合作的繪本「台灣鐵道」，近期獲日本知名童書出版社「白水社」青睞，推出日文版。（蔚藍文化提供）中央社

家有鐵道迷的父母常感到困擾，因為市面上少有合適的專書，由古庭維及Croter合作的繪本「台灣鐵道」，不但解決大小朋友的難題，近期更獲日本知名童書出版社「白水社」青睞，推出日文版。

新書分享會將於23、24日在東京堂書店、秋葉原書泉鐵道書店舉行，日方亦相當重視這次出版，特別邀請知名作家川本三郎撰寫導讀文字，從導演侯孝賢的電影談起，細數台灣鐵道的人情與故事。

古庭維接受中央社記者電話訪問表示，秋葉原這個場地是鐵道迷的聖地，能在這裡辦發表會，「感覺就像歌手去東京巨蛋開演唱會」，讓他感到非常興奮。

古庭維生於台北，小時候經常跟大人吵著要搭火車回竹山老家，「如果喜歡火車是一種病，別人可能長大就好了，我卻一直還沒好」，古庭維大學就讀台大農化系，對火車依舊著迷，2005年參與「鐵道情報」雜誌的編務及撰文工作，2010年與鄧志忠合著「台灣舊鐵道散步地圖」，現為「鐵道情報」總編輯、舊打狗驛故事館館長、台灣交通文化資產保存學會理事長。

古庭維告訴中央社記者，一個偶然的機會，他擔任「鐵道博物館籌備處」相關專案的評審，深深被本書編輯林佳誼的某個提案所打動，「看到林佳誼完全從小小鐵道迷父母出發的提案，真的很感動，當時就想，未來如果可以為她做什麼，一定要幫她」。

後來兩人果然在蔚藍文化開啟合作機會，繪本在與編輯和插畫家的激盪下，勾勒出許多精采的畫面，如一張還原1935年首度傳入台灣的鋼製車廂，在多方考證下還原當時豪華的內部環境；一幕台北鐵道工場懸吊蒸氣火車頭的畫面，一開始插畫家將輪子與車身結合在一起，但古庭維認為不可能，所以又改成車身與輪子分離。

繪本出版之後，古庭維收到許多回饋，大半來自家長們的感謝，也有多年未見的好友，在機場候機時和孩子買了這本有趣的書，於是拍照留影傳訊給他。

古庭維說，鐵道曾經是許多人的日常，更是台灣歷史的一部分，相信從台灣鐵道認識台灣，會是認識自己生長土地的一個好方法。

火車 繪本 鐵道迷

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