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紙風車客家大戲「雨馬」 下周五台南公演

中央社／ 台南9日電
紙風車劇團將於16日至18日在台南市安平區安億停車場公演客家大戲「雨馬」，台南市長黃偉哲（後排中）與行政院客家委員會主委古秀妃（後左2）等人9日出席永華市政中心舉辦的宣傳記者會。（台南市政府提供）中央社
紙風車劇團將於16日至18日在台南市安平區安億停車場公演客家大戲「雨馬」，台南市長黃偉哲（後排中）與行政院客家委員會主委古秀妃（後左2）等人9日出席永華市政中心舉辦的宣傳記者會。（台南市政府提供）中央社

台南市政府與行政院客家委員會合作，邀請紙風車劇團16日至18日在安平區安億停車場推出客家大戲「雨馬」，現場還安排台南在地特色市集與客家美食小吃。

今天在台南市政府永華市政中心舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲與客委會主委古秀妃出席，歡迎全台民眾到台南看戲。

黃偉哲致詞表示，市府努力推動客家鄉親自我認同、文化保存及語言推廣，為慶祝台南400，與行政院客家委員會合作，把客家大戲「雨馬」搬到台南市公演3天，由紙風車劇團擔綱演出，不僅布景造型非常吸睛，劇情更是引人入勝，希望藉此讓更多人對於客語、客家文化產生興趣。

古秀妃表示，台南客家人口雖然不多，但在台南400歷程中，台南是客家人到台灣的第1站，藉此時機邀請紙風車劇團到台南演出，彰顯台南是客家族群與其他族群一起在台灣生活的重要起點。

台南市客家委員會提供資料指出，紙風車劇團「雨馬」於16日至18日演出，民眾白天可到客家文化會館當「一日客星人」，參觀「台南400客家大展」，認識台南客家歷史淵源，晚上再到安平區安億停車場找尋大、小雨馬，度過歡樂暑假時光，共同尋找幸福彩虹。

台南市政府指出，「雨馬」由行政院客家委員會與紙風車劇團合作，改編自文化部長李遠繪本，是一部華、客語穿插的客家親子音樂劇，劇情隱喻台灣人追尋自己歷史過程，也透過劇中猴族與花族的故事，象徵族群融合與理解重要性，劇中雨馬出現時會帶來幸福彩虹，象徵為世界帶來希望與祝福。

台南 客家文化

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